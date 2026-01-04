केळघर ग्राहकदिन साजरा
डिजिटल ग्राहक सुरक्षा जागरूकता करणे गरजेचे
मुदगूल; मेढा तहसीलदार कार्यालयात ग्राहक दिन उत्साहात
केळघर, ता. ४ : सध्याच्या डिजिटल युगात सर्वजण ऑनलाइन व्यवहार करत असतात. त्यावेळी फसवणुकीची शक्यता जास्त असते, अशा फसव्या व आमिष दाखवणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडून अनेकांची फसवणूक होत असते. अशावेळी घ्यावयाची काळजी, यासाठी डिजिटल ग्राहक सुरक्षा जागरूकता करणे हे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन तहसीलदार प्रवीण मुदगूल यांनी केले.
मेढा तहसीलदार कार्यालयात पुरवठा विभागात रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटना व ग्राहक पंचायत सातारा, जावळी यांच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय ग्राहक दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी वरिष्ठ महसूल अधिकारी संजय बैलकर, जिल्हा ग्राहक पंचायतीच्या अध्यक्षा सुनीता राजे-घाटगे, संघटक रंगराव जाधव, सदस्य प्रा. प्रमोद घाटगे, ग्राहक पंचायतीचे तालुकाध्यक्ष शिरीष मर्ढेकर, संघटक संजय दळवी, पुरवठा निरीक्षक अधिकारी शीतल चंहादे, दीपंकर पाटील, श्रीशैल राजमाने, श्रद्धा सावंत, विकास गायकवाड, रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र भिलारे, उपाध्यक्ष प्रदीप आढाव, बाबासाहेब साळेकर, किशोर शहा, सुजित धनावडे, संजय शेलाटकर आदींची उपस्थिती होती. यावेळी सुनीता राजे- घाटगे व डॉ. प्रा. घाटगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. बाबासाहेब साळेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. राजेंद्र भिलारे यांनी आभार मानले.
01294
मेढा : प्रवीण मुदगूल यांचा सत्कार करताना सुनीता राजे- घाटगे, रंगराव जाधव, प्रमोद घाटगे, शिरीष मर्ढेकर, शीतल चंहादे, संजय दळवी व रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटना पदाधिकारी.
