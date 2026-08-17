पुणे

शाळेला तीन डिजिटल टीव्ही भेट

शाळेला तीन डिजिटल टीव्ही भेट
Published on

SLC26B29745
फोटोओळ :
सोलापूर : विद्यार्थ्यांना डिजिटल टीव्ही भेट देताना राज सलगर, धर्मराज गुंडे, आसिफ चौधरी. यावेळी विद्यार्थी व शिक्षक.

शाळेला तीन डिजिटल टीव्ही भेट
सोलापूर, ता. १७ : मागास समाजसेवा मंडळ संचलित जय जवान जय किसान मुलांची सैनिकी शाळा व ज्युनिअर कॉलेजला शिखर पहारिया फाउंडेशनतर्फे तीन डिजिटल टीव्ही भेट देण्यात आले. या डिजिटल सुविधांचे उद््घाटन फाउंडेशनचे कार्यकर्ते राज सलगर, धर्मराज गुंडे, आसिफ चौधरी, तनवीर शेख, तुषार जोगधनकर, कौशल शिंदे व फुरकान मनियार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी प्राचार्य रवींद्र चव्हाण व कमांडंट अशोक कुमार मंचंदा यांनी फाउंडेशनच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष चव्हाण यांनीही फाउंडेशनच्या योगदानाबद्दल आभार मानले. सूत्रसंचालन वनिता नेवसे यांनी केले. अर्चना नागणे यांनी आभार मानले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

technology in rural education
digital education initiatives
gifts for students in Solapur
Solapur school donations
military school facilities
student engagement programs
digital facilities for schools
educational donations in Maharashtra
Solapur educational updates
Shikhar Pahariya Foundation contributions
advancements in classroom technology
enhancing learning experience in schools
educational technology benefits
student support in rural areas
community contributions to education
सोलापूर शाळा दान
विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञान
शाळेत डिजिटल सुविधा
शारीरिक शिक्षण महत्त्व
जिज्ञासा आणि शिका
शिक्षणाच्या क्षेत्रातील नवकल्पना
शाळेतील डिजिटल यंत्रणा
शालेय सहाय्य
ग्रामीण विद्यार्थ्यांची शालेय सुविधा
टिळक शाळेतील दान
आधुनिक शिक्षणाचे साधन
Marathi News Esakal
www.esakal.com