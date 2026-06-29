Municipal School Condition : जर्जर इमारती अन् अपुरे शिक्षक! महापालिका शाळांची ‘सकाळ’कडून पाहणी; सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

पुणे - छतावरील उचकटलेले पत्रे, पावसाच्या पाण्याची गळती, पापुद्रे आलेल्या भिंती आणि धोकादायक दगडी बांधकाम अशा जीवघेण्या स्थितीत शेकडो विद्यार्थी भविष्याची स्वप्ने पाटीवर गिरवत आहेत. ही स्थिती आहे महापालिकेच्या धायरी येथील वस्ताद हरिभाऊ दादा पोकळे माध्यमिक विद्यालयाची.याचप्रमाणे महापालिकेच्या बहुतांश शाळांमध्ये तुटलेली-गंजलेली बाके, खराब स्वच्छतागृह व शौचालय, पापुद्रे आलेल्या भिंती, तुटलेल्या फरशा ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आल्या. इतकेच नव्हे तर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांची संख्याही अपुरी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..शहरातील सर्वसामान्य गरीब, कष्टकरी कुटुंबामधील मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य उज्ज्वल करण्याच्यादृष्टीने महापालिकेच्या शाळांकडे आशेचा किरण म्हणून पाहिले जात होते. इंग्रजी, मराठी, उर्दूसह विविध भाषांमधील महापालिकेच्या शाळांमध्ये लाखभर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना सर्व सोई-सुविधांयुक्त वातावरणामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या शाळांना चांगला प्रतिसाद आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे शुल्क परवडत नसल्याने संबंधित पालकांकडून पाल्यांसाठी महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जातो. त्यादृष्टीने महापालिका दरवर्षी हजारो कोटी रुपये महापालिकेच्या शाळांच्या भौतिक विकासाबरोबरच शिक्षकांवर खर्च करते. प्रत्यक्षात पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही शाळांना भौतिक सोई-सुविधा प्राप्त होत नाहीत, ना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी पुरेसे शिक्षक मिळत आहेत..विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोकामहापालिकेच्या शाळांकडे मैदाने आहेत, मात्र त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीकडेही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. राडारोड, टाकाऊ लोखंड, लाकडे बाके मैदानात टाकली जातात, त्यातून साप, विंचू निघत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. पाऊस झाल्यानंतर नियमित सुरक्षिततेकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या ‘आदर्श शाळा’ वगळता बहुतांश महापालिका शाळांची स्थिती बिकट आहे..पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अभावशाळांमधील टाक्यांद्वारे विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. परंतु, संबंधित पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची, नळांची नियमितपणे देखभाल-दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अस्वच्छ पाणी पिण्याची वेळ येते. विद्यार्थ्यांना फिल्टरद्वारे पिण्याचे स्वच्छ पाणी देण्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. शाळांमधील नियमित स्वच्छतेकडेही कमालीचे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीत निदर्शनास आले आहे..विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ऐरणीवरमहापालिकेच्या अनेक शाळांना, मैदानांना कुंपण नाही. तसेच सुरक्षारक्षकांचीही नेमणूक केली जात नाही. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी शाळांच्या परिसरात मद्यपींचा वावर वाढतो. तर, शाळा सुरू असताना शाळांच्या परिसरात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांची ये-जा सुरु असते. पालकांकडून अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतरही शाळांच्या परिसरात सीसीटीव्ही बसविणे, सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करणे किंवा अन्य सुरक्षा उपाययोजना करण्याकडे महापालिका दुर्लक्ष करत आहे..शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरतामहापालिकेच्या बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने दोन वर्ग एकाच खोलीत बसवून त्यांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न होतो. शिक्षकांची पदोन्नती, मुख्याध्यापकांची नियुक्ती, रखवालदार, शिपायांची नियुक्ती यांसारखे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीचा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढ, सर्जनशीलता व खेळांसाठी शिक्षकांकडून ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून आले आहे..समाविष्ट गावांतील शाळांकडे दुर्लक्षमहापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या चांगली आहे. संबंधित शाळा महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. गावांमधील शाळांच्या सोई-सुविधांकडेही लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शहरातील अन्य शाळांप्रमाणेच नव्याने समाविष्ट गावांमधील शाळांकडेही महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे..शाळांचे वास्तव उघडमहापालिकेच्या अनेक शाळांची दुरवस्था झाली आहे. इमारती जुन्या झाल्या आहेत. इमारतीचे टेरेस, पत्र्याच्या शेडमधून पाणी भिंतींमध्ये झिरपते. अनेक ठिकाणी फरशा उचकटल्याने जमीन ओलसर होऊ लागली आहे. भिंतींचे पापुद्रे निघाले आहेत. त्यामुळे वर्गांमधील शैक्षणिक साहित्य खराब होत आहे. वर्गामधील बाकांना लावलेले लाकूड, लोखंड तुटलेल्या अवस्थेत आहेत.पावसाळ्यात वर्गखोल्यांमधून पाणी झिरपते. वर्गखोल्यांचे दरवाजे, खिडक्या तुटलेल्या आहेत. स्वच्छतागृहे व शौचालये तुंबलेल्या अवस्थेत असून त्यांच्या स्वच्छतेकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते. हजारो विद्यार्थी असूनही केवळ एक ते दोन स्वच्छतागृहांमुळे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची कुचंबणा होते..अशी आहे स्थिती१) महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता२) एकापेक्षा जास्त वर्ग सांभाळण्याची जबाबदारी एकाच शिक्षकावर३) विद्यार्थ्यांची गुणवत्तावाढ, खेळ व सर्जनशीलतेकडे दुर्लक्ष४) शिक्षकांच्या बदल्यांच्या धोरणानुसार बदल्या होत नाहीत५) वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे व शौचालयांची दुरवस्था६) शाळा व मैदानांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे कमालीचे दुर्लक्ष.महापालिकेच्या शाळांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वर्गखोल्या, रंगरंगोटी, स्वच्छतागृहे, वॉटरप्रूफिंग, मैदाने, प्रवेशद्वार, पाण्याच्या टाक्या व विद्युत विषयक कामे केली जाणार आहेत. आदर्श शाळांतर्गत ७५ शाळांचे काम १५ दिवसांत सुरू होईल, त्यासाठीच्या निविदा काढल्या आहेत. समाविष्ट गावांमधील शाळा पत्र्यांच्या आहेत, तेथेही आवश्यक देखभाल-दुरुस्ती केली जाणार आहे.- बिपिन शिंदे, प्रमुख, भवन विभाग, महापालिका.तुमचे मत मांडा....कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही महापालिकेच्या शाळांची अवस्था सुधारलेली नाही. जर्जर इमारती व गळक्या छतांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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