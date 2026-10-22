Kondhwa News : कोंढव्यातील संत गाडगे महाराज शाळेची दुरवस्था; विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात

कोंढवा - कोंढवा येथील पुणे महापालिकेच्या संत गाडगे महाराज शाळेतील अस्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, तुंबलेल्या ड्रेनेजमुळे संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. या शाळेत सुमारे चार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ड्रेनेजची समस्या अनेक दिवसांपासून कायम असूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची तक्रार पालकांकडून करण्यात येत आहे..संत गाडगे महाराज शाळेच्या आवारात मराठी माध्यमाच्या चार शाळा, उर्दू माध्यमाची प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, इंग्रजी माध्यमाची शाळा आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग असे विविध शैक्षणिक घटक कार्यरत आहेत. त्यामुळे दररोज मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी या परिसरात वावरत असतात. अशा परिस्थितीत शाळेच्या आवारातच अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे..शाळेच्या परिसरातील ड्रेनेज लाईन तुंबल्याने दुर्गंधी पसरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या वातावरणाचा विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. सांडपाण्याचा निचरा वेळेत न झाल्यास डासांची उत्पत्ती, अस्वच्छता आणि संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य आरोग्यसमस्या निर्माण होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे..विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, मूलभूत स्वच्छतेशी संबंधित समस्या दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तुंबलेल्या ड्रेनेजची तातडीने सफाई करून सांडपाण्याच्या निचऱ्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे, याबाबत माजी नगरसेविका नंदा लोणकर यांनी पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा केला आहे..प्रतिक्रियासमस्यांबाबत शिक्षण मंडळाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, तक्रारींची दखल घेतली जात नाही आणि कोणत्याही ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत. काही समस्यांवर तात्पुरते उपाय केले जातात; मात्र काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होत आहेत.- नारायण लोणकर, माजी सभासद, शिक्षण मंडळ पुणे, महापालिकासुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असताना प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करण्याऐवजी समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आमची मागणी आहे.- नासिर शेख, स्थानिक, नागरिक.याबाबत आम्ही क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर आणि मुख्य खात्याकडे पाठपुरावा केला आहे. तसेच, दुर्गंधी बंद करण्यासंदर्भात उपाययोजनाही करण्यात आलेल्या आहेत. लवकरात लवकर या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.- जयेश शेंडकर, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.