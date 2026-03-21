आसू - महाराजा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षपदी दिलीपसिंह भोसले यांची चौथ्यांदा,तर उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली

आसू, ता. २० : महाराजा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षपदी दिलीपसिंह भोसले यांची चौथ्यांदा, तर उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच संचालक मंडळाची निवडणूक बिनविरोध पार पडली होती.
महाराजा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदांची निवड नुकतीच पार पडली. त्यात अध्यक्षपदी दिलीपसिंह भोसले यांची चौथ्यांदा, तर उपाध्यक्षपदी रणजितसिंह भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली. या वेळी संचालक अॅड. मधुबाला भोसले, प्रियदर्शनी भोसले, अमोल सस्ते, हेमंत फुले, तुषार गांधी, दीपराज तावरे, कुमार भट्टड, डॉ. विलास रसाळ, सुभाष आढाव उपस्थित होते.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यात विस्तारलेल्या, सुमारे पाच हजार सभासद व सुमारे ८०० कोटींची आर्थिक उलाढाल असलेल्या महाराजा मल्टिस्टेटला विद्यमान अध्यक्ष दिलीपसिंह भोसले यांनी पारदर्शक कारभार, काटकसर, सभासदांचे व ठेवीदाराचे हित जोपासत प्रगतिपथावर नेऊन ठेवले आहे. जनरल मॅनेजर संदीप जगताप यांनी उपस्थितांचे स्वागत व आभार मानले.
