Agriculture Pump : आंबेगाव तालुक्यातील धामणी परिसरातील शेती पंपांच्या विजेचा प्रश्नावर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांचा सकारात्मक प्रतिसाद- दिलीप वळसे पाटील

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील दुष्काळी गाव असलेल्या धामणी परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या शेती पंपांच्या विजेचा प्रश्नावर महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून मुख्य अभियंत्यांच्या पाहणी अहवालानुसार तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहीती माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील दुष्काळी गाव असलेल्या धामणी परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या शेती पंपांच्या विजेचा प्रश्न तातडीने सुटावा आणि जलसिंचन योजनेला थेट वीज कनेक्शन मिळावे, यासाठी माजी सहकारमंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी आज बुधवारी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. धामणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करुन उपसा सिंचन योजना केल्या परंतु राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कृषि पंप सोलर वर चालवावे यामुळे डिंबा धरणाच्या उजव्या कालव्यात पाणी असूनही केवळ अपुऱ्या सौर ऊर्जेअभावी हक्काचे पाणी पिकांना देता येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर समस्येवर दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला होता त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर, तांत्रिक व धोरणात्मक अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना 'विशेष बाब' म्हणून तातडीने थेट वीज कनेक्शन मंजूर करावे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याशी दिलीप वळसे पाटील यांनी चर्चा केली..महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून मुख्य अभियंत्यांच्या पाहणी अहवालानुसार यावर तातडीने गतीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले धामणी परिसरातील शेती सिंचनाचा हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आता अंतिम टप्प्यात असून, शेतकरी बांधवांना लवकरच दिलासा मिळेल असा ठाम विश्वास श्री. वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.