Maharashtra Irrigation Policy: अहिल्यानगरला पाणी देण्यास विरोध नाही; बोगद्याऐवजी डिंभे धरणाचा डावा कालवा सक्षम करण्याची दिलीप वळसे पाटील यांची मागणी

मंचर : ‘‘अहिल्यानगर जिल्ह्याला पाणी देण्यास माझा विरोध नाही. मी स्वतः दहा वर्षे नगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून काम केले आहे. मात्र, डिंभे धरणाचा डावा कालवा दुरुस्त करून त्याची वहनक्षमता वाढविली, तर अंदाजे २०० ते ३०० कोटी रुपये खर्चात डिंभे धरणातून अहिल्यानगर जिल्ह्याला पाणी देता येऊ शकते. त्यामुळे बोगदा करण्याऐवजी डावा कालवा दुरुस्त व सक्षम करण्याचा पर्याय शासनाने गांभीर्याने विचारात घ्यावा,’’ अशी भूमिका माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शनिवारी (ता. २६) मंचर येथे पत्रकार परिषदेत मांडली..ते म्हणाले, कुकडी प्रकल्पाच्या मूळ नियोजनात या बोगद्याची तरतूद नव्हतीप्रस्तावित बोगद्यामुळे डिंभे धरणातील पाण्याचे नियोजन, आंबेगाव, जुन्नर शिरूर व पारनेर तालुक्यांतील सिंचन व्यवस्था तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण तळातून होणाऱ्या बोगद्याला विरोध करीत असल्याचे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले..डिंभे धरणाचा डावा कालवा अनेक ठिकाणी जीर्ण झाला असून पाणीगळती आणि वहनक्षमतेच्या मर्यादेमुळे उपलब्ध पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. या कालव्याची दुरुस्ती करून त्याची क्षमता वाढविल्यास बोगद्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले..डिंभे धरणाच्या पाण्यावर ज्यांचा हक्क आहे, त्यांच्या सिंचनावर परिणाम होता कामा नये. अजून लोणी-धामणी भागातील म्हाळसाकांत , आदीवासी भागातील बोरघर , कळंमजाई व फुलवडे या चार उपसा योजना प्रलंबित असून त्यांना धरणातूनच पाणी देण्याची गरज आहे. डावा कालवा दुरुस्त व सक्षम केल्यास या भागातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्याबरोबरच अहिल्यानगर जिल्ह्यालाही पाणी देता येईल,’’ असे वळसे पाटील यांनी सांगितले. बोगद्याच्या तांत्रिक, आर्थिक आणि सिंचनविषयक परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करूनच निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीपर्यंत आंदोलन टाळा‘‘डिंभे-माणिकडोह बोगद्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत लवकरच बैठक होणार आहे. या बैठकीत सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून योग्य निर्णय होईल. तोपर्यंत पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नेतेमंडळींनी कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करू नये, अशी माझी विनंती आहे. प्रश्न चर्चेतून आणि सामंजस्याने सोडविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनस्तरावर योग्य तो निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे’’ दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.