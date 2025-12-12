पुणे

Dimba Dam Issue : राष्ट्रवादीच्या पाठपुराव्यानंतर डिंभा धरण परिसरातील कातकरी-ठाकर बांधवांना तात्पुरता दिलासा; कारवाई थांबवण्याचा प्रशासनाचा निर्णय!

Encroachment Relief : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठपुराव्यानंतर डिंभा धरण परिसरातील तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहणाऱ्या कातकरी–ठाकर बांधवांना प्रशासनाने दिलासा दिला. १८ डिसेंबरला कायमस्वरूपी घरकुलासाठी निर्णायक आढावा बैठक होणार आहे.
चंद्रकांत घोडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
घोडेगाव : डिंभा धरण परिसरातील जलसंपदा विभागाच्या जागेत तात्पुरता निवारा करून राहणाऱ्या बांधवांना कार्यकारी अभियंता डिंभा धरण उपविभागाचा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. तात्पुरता निवारा करून राहणाऱ्या कातकरी-ठाकर तसेच डिंभा लेबर कॉलनी येथे अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या बांधवांवर कारवाई करणार नसल्याचे कार्यकारी अभियंता डिंभा उपविभाग यांचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांगितले. मात्र कायमस्वरूपी निवारा करण्यासाठी किती वेळ लागणार याबाबत लेखी उत्तर देण्याचे मात्र त्यांनी टाळले.

