Dimba Dam Issue : राष्ट्रवादीच्या पाठपुराव्यानंतर डिंभा धरण परिसरातील कातकरी-ठाकर बांधवांना तात्पुरता दिलासा; कारवाई थांबवण्याचा प्रशासनाचा निर्णय!

घोडेगाव : डिंभा धरण परिसरातील जलसंपदा विभागाच्या जागेत तात्पुरता निवारा करून राहणाऱ्या बांधवांना कार्यकारी अभियंता डिंभा धरण उपविभागाचा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. तात्पुरता निवारा करून राहणाऱ्या कातकरी-ठाकर तसेच डिंभा लेबर कॉलनी येथे अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या बांधवांवर कारवाई करणार नसल्याचे कार्यकारी अभियंता डिंभा उपविभाग यांचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांगितले. मात्र कायमस्वरूपी निवारा करण्यासाठी किती वेळ लागणार याबाबत लेखी उत्तर देण्याचे मात्र त्यांनी टाळले..घोडेगाव (ता आंबेगाव ) येथील तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे ,कार्यकारी अभियंता अक्षय बरकले ,उप अभियंता ए एस आदलिंगे, तहसीलदार डॉ.सचिन वाघ , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी प्रकाश घोलप ,प्रवीण पारधी ,संजय गवारी व स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनीही तात्पुरता निवारा करून राहणाऱ्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी निवारा देण्यासाठी शासकीय पातळीवर सुरु असणाऱ्या कार्यवाही बाबत लेखी निवेदन कार्यकारी अभियंता डिंभा धरण उपविभाग यांना सादर करण्याच्या प्रांत अधिकारी श्री शिंदे यांनी बैठकीत सुचित केले..Pune Traffic News : धायरी फाट्यावर वाहतूक कोंडी गंभीर; रस्त्याची पुनर्रचना व अतिक्रमण हटवण्याची मागणी.३ डिसेंबर रोजी अतिक्रमण केलेली जागा 15 दिवसात खाली करण्याच्या नोटीस डिंभा धरण उपविभाग यांनी संबंधित ग्रामस्थांना दिल्या होत्या. याबाबत आंदोलन करणार असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रवीण पारधी , प्रकाश घोलप मांडली होती. त्याबाबतचे पत्र देखील संबंधित सर्व कार्यालयाना दीले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेची दखल घेत प्रांत अधिकारी श्री शिंदे यांनी बैठक आयोजित केली.या मध्ये बाधित असणाऱ्या लोकांनी बहुसंख्येने उपस्थिती दाखवली..डिंभा लेबर कॉलनी येथे धरण बांधताना बाहेर राज्यातून आलेले बांधव गेल्या 40 पेक्षा अधिक वर्षांपासून जलसंपदा विभागाच्या जागेत रहात असून त्यांची मतदान कार्ड, आधारकार्ड, रेशन कार्ड हे डिंभा येथील आहेत. त्यांना घरासाठी जागा मिळावी यासाठी 16 डिसेंबर रोजी पंचायत समिती आंबेगाव व तहसीलदार कार्यालय घोडेगाव यांच्या वतीने सर्वे करण्यात येणार असून कुटुंबानाची संख्या निश्चिती करण्यात येणार आहे. ज्यांना जलसंपदा विभागाने नोटीस धील्या आहेत त्यात फुलवडे व आंबेगाव येथील ठाकर समाजाच्या लोकांची नावे आहेत. त्यांना देखील कायमस्वरूपी घर बांधण्यासाठी जागा देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रांत अधिकारी यांनी दिल्या आहेत..फळोदे येथील गायरान च्या जागेत घरकुल बांधण्यासाठी एक एकर जागेची विनामूल्य मोजणी करून देण्याचे पत्र मोजणी अधिकारी यांना देण्याच्या सूचना तहसीलदार आंबेगाव यांना प्रांत अधिकारी यांनी केल्या. 18 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता तहसीलदार कार्यालय घोडेगाव येथे कातकरी बांधवांना ते आता रहात असलेल्या ठिकाणी कायमस्वरूपी घरे बांधून देण्याच्या कार्यवाही बाबत आढावा बैठक आयोजित करण्याचे आदेश देखील या बैठकीत प्रांत अधिकारी श्री शिंदे यांनी दीले. याबाबत माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन याबाबत भूमिका मांडणार असून मंत्रालय पातळीवरून या बाबी वर योग्य मार्ग निघावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बैठकीत मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.