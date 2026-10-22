Manchar News : डिंभे धरण ९९.८ टक्के भरले तरी उजवा कालवा कोरडा; आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यांतील पिके पाण्याअभावी करपली

मंचर - हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) ९९.८ टक्के भरलेले असतानाही गेल्या तीन महिन्यांपासून उजव्या कालव्याला पाणी सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आंबेगाव व शिरूर तालुक्यांतील ४५ गावे व ९० वाड्या-वस्त्यांमधील शेतकऱ्यांची उभी पिके पाण्याअभावी करपू लागली आहेत. धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही कालवा कोरडा असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही काही भागांत गंभीर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..आंबेगाव तालुक्यात सहकारी आणि खासगी दूध संस्थांची संख्या २०० पेक्षा अधिक आहे. तालुक्यात सुमारे ४० दूध संकलन केंद्रे आणि १४ दूध प्रक्रिया उद्योग कार्यरत आहेत. दररोज पाच ते सहा लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. मात्र, सध्या हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्याने हजारो संकरित गाईंचे संगोपन कसे करायचे, असा गंभीर प्रश्न दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. चारा टंचाईमुळे दूध उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे..डिंभे धरणात ९९.८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असताना शेतीसाठी उजव्या कालव्याला पाणी सोडण्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाने तातडीने करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पिके वाचविण्यासाठी आता पाणी सोडण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..दरम्यान, उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी आंबेगाव तालुक्यातील माजी सरपंच आणि विद्यमान सरपंच असे एकूण ३० जणांचे शिष्टमंडळ राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहे. याबाबत आदर्श गाव गावडेवाडीचे माजी सरपंच विजयराव गावडे यांनी माहिती दिली..दरम्यान उजव्या कालव्यात सद्या मोठ्या प्रमाणात झाडे-झुडपे वाढलेली आहेत.पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा व झुडपांमुळे कालव्याला भेगा पडून पाण्याची गळती होण्याची भीती आहे.या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाने कालव्यातील झुडपे व साठलेला कचरा काढून टाकावी.अशी मागणी गावडेवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष नबाब इनामदार यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.