पुणे

Manchar News : डिंभे धरण ९९.८ टक्के भरले तरी उजवा कालवा कोरडा; आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यांतील पिके पाण्याअभावी करपली

Dimbhe Dam Full but Right Bank Canal Remains Dry : हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) ९९.८ टक्के भरलेले असतानाही गेल्या तीन महिन्यांपासून उजवा कालवा कोरडाच आहे.
The right-bank canal is overgrown with trees and shrubs, filled with trash, and has run dry due to a lack of water.

The right-bank canal is overgrown with trees and shrubs, filled with trash, and has run dry due to a lack of water.

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) ९९.८ टक्के भरलेले असतानाही गेल्या तीन महिन्यांपासून उजव्या कालव्याला पाणी सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आंबेगाव व शिरूर तालुक्यांतील ४५ गावे व ९० वाड्या-वस्त्यांमधील शेतकऱ्यांची उभी पिके पाण्याअभावी करपू लागली आहेत. धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही कालवा कोरडा असल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही काही भागांत गंभीर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
water
ambegaon
shirur
canal
Agriculture Loss
Dimbhe dam current statistics
Marathi News Esakal
www.esakal.com