पुणे

Pension Issue : पुणे जिल्ह्यात तीन महिन्यांपासून दिव्यांग, निराधारांची पेन्शन रखडली

आंबेगाव तालुक्यातील सुमारे २०० ते ३०० लाभार्थ्यांच्या खात्यावर गेल्या तीन महिन्यांपासून पेन्शनची रक्कम जमा झालेली नाही.
Pension

Pension

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग पेन्शन योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत नव्याने लाभ मंजूर झालेल्या दिव्यांग, निराधार, घटस्फोटित आणि वृद्ध लाभार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पेन्शन मिळालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, प्रलंबित पेन्शन तातडीने जमा न केल्यास घोडेगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा आंबेगाव तालुका दिव्यांग संघटनेने दिला आहे.

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