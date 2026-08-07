Pension Issue : पुणे जिल्ह्यात तीन महिन्यांपासून दिव्यांग, निराधारांची पेन्शन रखडली

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, दिव्यांग पेन्शन योजना तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत नव्याने लाभ मंजूर झालेल्या दिव्यांग, निराधार, घटस्फोटित आणि वृद्ध लाभार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पेन्शन मिळालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, प्रलंबित पेन्शन तातडीने जमा न केल्यास घोडेगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा आंबेगाव तालुका दिव्यांग संघटनेने दिला आहे..तालुक्यातील सुमारे २०० ते ३०० लाभार्थ्यांच्या खात्यावर गेल्या तीन महिन्यांपासून पेन्शनची रक्कम जमा झालेली नाही. संबंधित लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना शाखेत केली आहे. मात्र, त्यानंतरही पेन्शन मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.या समस्येबाबत आंबेगाव तालुका दिव्यांग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी २८ जुलै रोजी घोडेगाव तहसील कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावेळी सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..दरमहा १,५०० ते २,५०० रुपये पेन्शनवर अवलंबून असलेल्या अनेक लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ६०० ते ७०० लाभार्थी या समस्येला सामोरे जात असल्याचा दावा पुणे जिल्हा दिव्यांग संघटनेच्या अध्यक्षा दीपा गावडे यांनी केला आहे.प्रशासनाने तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून तीन महिन्यांची प्रलंबित पेन्शन लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.प्रलंबित पेन्शन तातडीने जमा न झाल्यास आंबेगाव तालुका दिव्यांग संघटनेच्या वतीने घोडेगाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे..‘प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी’'दिव्यांग, निराधार आणि वृद्ध लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांपासून पेन्शन मिळालेली नाही. सर्व्हरची तांत्रिक अडचण तातडीने दूर करून प्रलंबित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. अन्यथा दिव्यांग संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.'- समीर टाव्हरे, अध्यक्ष, दिव्यांग संघटना, आंबेगाव तालुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.