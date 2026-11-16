यशस्वी व्हायचे असेल तर आयुष्य शिस्तीत जगा!: आय.आर.एस. अमरनाथ खुळे ;टेंभुर्णीत माढा तालुका प्रशासकीय अधिकारी व मित्रपरिवाराचा स्नेहमेळावा, गुणवंतांचा सन्मान व मार्गदर्शन शिबिर उत्साहात

यशासाठी शिस्त, सातत्य अन् मेहनत आवश्यक
अमरनाथ खुळे; टेंभुर्णीत प्रशासकीय अधिकारी अन् मित्रपरिवाराचा स्नेहमेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
भीमानगर, ता. १६ : आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नसून त्याला शिस्त, सातत्य, मेहनत आणि ध्येयाप्रति समर्पणाची जोड आवश्यक आहे. त्यामुळे यशस्वी व्हायचे असेल तर प्रत्येकाने आयुष्य शिस्तीत जगले पाहिजे, असा कानमंत्र आयआरएस अधिकारी अमरनाथ खुळे यांनी दिला.
टेंभुर्णी (ता. माढा) येथील रोटरी क्लबमध्ये माढा तालुका प्रशासकीय अधिकारी व मित्रपरिवाराच्या वतीने आयोजित स्नेहमेळावा, सन्मान सोहळा व मार्गदर्शन शिबिरात ते बोलत होते. प्रशासकीय सेवेत कार्यरत अधिकारी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत स्पर्धा परीक्षांची तयारी, प्रशासकीय सेवेतील संधी व स्वतःच्या अनुभवांची माहिती दिली. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळविलेल्या गुणवंतांचा सन्मानही करण्यात आला.
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स्पर्धा परीक्षांसाठी पुस्तकांचे प्रकाशन
विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी समाधान कोकाटे लिखित ‘राज्यघटना’ (पॉलिटी) आणि ज्ञानज्योत ॲकॅडमीचे संचालक अजित चंदनकर लिखित ‘मराठी व्याकरण’ या पुस्तकांचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी मंत्रालयाच्या उपसचिव नंदा खुळे-जाधव, जिल्हा कृषी अधिकारी प्रवीण चोपडे, विभागीय पोलिस अधिकारी स्वप्निल पाटील यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन रंगनाथ भुजबळ यांनी केले, तर लेशपाल जवळगे यांनी आभार मानले.
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