MP Supriya Sule : लोकशाहीमध्ये नाराजी चालत नाही, महाविकास आघाडी-राष्ट्रवादीसमवेतच निवडणूक लढण्याचा प्रयत्न

प्रशांत जगताप यांच्या नाराजी नाट्याला सुप्रिया सुळे यांनी धुडकावले, महाविकास आघाडीसह राष्ट्रवादीला बरोबर घेणार असल्याचे पुन्हा केले स्पष्ट.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - 'लोकशाहीमध्ये नाराजी चालत नाही, नाराजी घरी चालते', अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नाराजी नाट्याला धुडकावून लावले, तर 'महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बरोबर घेऊन महापालिका निवडणूक लढण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.' असे सुळे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

