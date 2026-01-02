राजा रघुनाथराव विद्यालयात नृत्याविष्कार
भोर, ता. २ ः एखाद्याच्या अपंगत्वावर हसणारे खरे अपंग (दिव्यांग) असल्याचे प्रतिपादन एकपात्री कलाकार मकरंद टिल्लू यांनी केले. भोलावडे (ता. भोर) येथील राजा रघुनाथराव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.
स्नेहसंमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले नृत्याविष्कार पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. सोमवारी (ता. २९) विद्यालयातील वंदेमातरम् सभागृहात झालेल्या या स्नेहसंमेलन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भोर एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजेश राजे पंतसचिव होते.
या प्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद गुजर, उपाध्यक्ष ॲड. मुकुंद तांबेकर, सचिव डॉ. सुरेश गोरेगांवकर, डॉ. प्रदीप पाटील, सुरेश शाह, मधुकर पैठणकर, सुरेश लाळे, प्रफुल्ल आंबेकर, मिलिंद शाह, डॉ. विजया पाटील, मुख्याध्यापक लक्ष्मण भांगे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमात गुणवंत विद्यार्थ्यांसह डॉ. पवन गायकवाड, सुप्रिया धाराशिवकर, पोलिस उपनिरीक्षक सचिन मरगजे, आशिष गुजर, उद्योजक प्रदीप जाधव या माजी विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या आयोजनात उपप्राचार्य वसंत गायकवाड, पर्यवेक्षिका नीलिमा मोरे, विश्वास निकम, संतोष दळवी, सोमनाथ कुंभार, एस. आर. दुधगावकर, दिलीप देशमुख, सोमनाथ सोडमिसे, दत्तात्रय शिंदे, संजय खुटवड, तानाजी लवटे, चेतना शिंदे, अनंता शिर्के, केशव पवळे व विनायक धुमाळ यांनी विशेष प्रयत्न केले. प्रा विक्रम शिंदे व वैशाली थोरात यांनी सूत्रसंचालन केले तर ज्ञानेश्वर शेडगे यांनी आभार मानले.
