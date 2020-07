इंजिनिअरिंगच्या सीईटीबाबत काय झाला निर्णय; राज्यमंत्री काय म्हणतात पाहा...

पुणे : इंजिनिअरींग सह इतर व्यवसाययिक व विधीच्या पदवी प्रवेशासाठी घेतली जाणारी 'सीईटी' कशी घ्यायची यावर आमची चर्चा सुरू आहे, अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही, असे उच्च तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अजूनही याबाबत वाट पहावी लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने इयत्ता १२वीचा निकाल जाहीर करून दोन आठवडे झाले. तरीही राज्य सीईटी सेलमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषी, विधी, हाॅटेल मॅनेजमेंट यासह इतर पदवीच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीची परीक्षा कधी होणार हे निश्चित झालेले नाही. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला भेट देऊन आॅनलाईन शिक्षणासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या इ कंटेंट प्रकल्पाची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तनपुरे म्हणाले, "अनेक विद्यार्थी १२वीच्या अभ्यासापेक्षा 'सीईची'चा अभ्यास करतात त्यामुळे 'सीईटी' वरूनच प्रवेश झाले पाहिजेत अशी त्यांची भूमिका आहे. याचा विचार आम्ही करून तालुका पातळीवर परीक्षा घेता येईल का याचा विचार केला, असता, आता ७० तालुक्यात ही व्यवस्था होत आहे. पण कोरोनामुळे पुन्हा एकदा परीक्षा पुढे ढकलली गेल्याने परीक्षा कधी घेता येईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण त्यातून मार्ग काढत आहोत. संस्था स्तरावर प्रवेश देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे, पण आत्ताच कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच इंजिनिअरींग प्रवेशासाठी 'फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ (पीसीएम) या तीन विषयात ४५ टक्के गुण असेल तरी प्रवेश देण्याच्या चर्चेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे तनपुरे यांनी सांगितले. अंतीम वर्ष परीक्षेबबात राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. पण आता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने या न्यायप्रविष्ट बाबींवर बोलता येणार नाही, न्यायालयाच्या आदेशानंतर चित्र स्पष्ट होईल.-प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 'शुल्क संदर्भात आदेश देऊ'

आॅनलाईन शिक्षणामुळे महाविद्यालयातील अनेक सुविधा विद्यार्थी वापरणार नाहीत. तरीही त्यांच्याकडून त्याचे शुल्क घेतले जात असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत, त्यावर तनपुरे म्हणाले, "महाविद्यालयांन किती शुल्क आकारले आहेत याची माहिती घेऊन त्याबाबत आदेश दिले जातील.''

