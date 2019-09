पुण्यात भाजप आमदारानेच पळविली नगरसेवकाच्या जेसीबीची चावी

पुणे : महाराष्ट्र पुन्हा जिंकण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस सबंध राज्य पिंजून काढत असतानाच पुण्यातील भाजपचे शिलेदार मात्र, फ्लेक्‍स लावण्यावरून आपापसांत भांडत आहेत. आमदार कुलकर्णी आणि भाजपचे नगरसेवक सुशिल मेंगडे यांच्यातील वाद उघड झाला आहे. मेंगडे यांच्या फ्लेक्‍सला विरोध करीत, फ्लेक्‍स लावण्यासाठी आणलेल्या एस्केव्हेटरची (जेसीबी) चावीच कुलकर्णी यांनी स्वत: काढून घेतली आणि "जेसीबी'च्या चालकाला हुसकावून लावल्याचे सांगण्यात आले. कोथरुडमध्ये याच कारणावरून आमदार मेधा कुलकर्णी आणि भाजपचे नगरसेवक मुरलीधर मोहोळ यांच्यात समर्थकांत हाणामारी झाल्याची घटना ताजी असताना आता पुन्हा ही घटना घडली आहे. दरम्यान, आमदार कुलकर्णी यांनीच स्वत: "जेसीबी'ची चावी ताब्यात घेतल्याचा आरोप मेंगडे यांनी केला; तर तसे काहीच घडले नसल्याचे सांगत, कुलकर्णी मेंगडे यांचा आरोप खोडून काढला. मात्र, कुलकर्णी-मोहोळ यांच्यातील वादापासून धडा घेतलेल्या मेंगडेंनी वाद अंगलट येण्याच्या शक्‍यतेने तो जागेवरच मिटविण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकांच्या आधी सरकारची कामगिरी लोकांपर्यंत पोचवून पुन्हा सत्ता राखण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या यात्रेच्या स्वागतासाठी भाजपच्या इच्छुकांत चढाओढ लागली आहे. या चढाओढीने कोथरुडमध्ये वादाचे टोक गाठले आहे. कोथरुड मतदारसंघातील एरंवडण्यातील यात्रेच्या मार्गावर मेंगडे आणि त्यांचे काही कार्यकर्ते जेसीबी घेऊन गेले; तेव्हा त्यांच्यात किरकोळ झाला. त्यानंतर जेसीबीची चावी काढून घेतल्याचे मेंगडे यांनी सांगितले. मेंगडे म्हणाले, "माझ्या फलकांमुळे कुलकर्णी यांचा फलक दिसणार नाही, अशी तक्रार करीत फ्लेक्‍सला विरोध केला. त्यानंतर त्यांनी जेसीबीची चावी घेतली. '' आमदार कुलकर्णी यांनी निवडणुकीची तयारी चालविली आहे. मात्र, तिकिटाची मागणी करीत मेंगडे यांनी कुलकर्णी यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी राजकीय युध्दाआधीच पुण्यातील भाजपमध्ये होर्डिंग युध्दाचा भडका उडाल्याचे आमदार कुलकर्णी, मोहोळ आणि आता मेंगडे यांच्यीाल वादावरून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे इच्छुकांत फलकावरून वाद वाढत असतानाच अशा पदाधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कान टाचले आहेत.

Web Title: Dispute between BJP MLA Medha Kulkarni and corporator Sushil Mengade in Mahajandesh Yatra