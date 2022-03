पुणे : शहरी गरीब योजनेचा बोजवारा! 'रिपाइं'च्या शिष्टमंडळानं घेतली आयुक्तांची भेट

By

पुणे : शहरी गरीब योजनेचा शहरात बोजवारा उडाला असून महापालिकेकडून पैसे थकल्यानं खाजगी रुग्णालये गरजवंत उपचार देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यांसह पुणेकरांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या इतर प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (रिपाइं) शिष्टमंडळानं महापालिकेचे प्रशासक आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली तसेच या प्रश्नांसंबंधीचं निवदेन त्यांना दिलं. (Disruption of urban poor scheme the delegation of RPI met PMC Commissioner)

पुणे महापालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानं सध्या पालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सध्या पालिकेची लोकप्रतिनिधींची व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यानं रिपाइंचे शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलं.

निवेदनातून मांडलेल्या समस्या

पुणेकरांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्याकारिता महापालिकेची टोल फ्री हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. परंतु या सेवेची कडक अंमलबजावणी होत नसल्यानं नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावेत.

शहरी गरीब योजनेचा शहरात बोजवारा उडाला असून महापालिकेकडून पैसे थकल्यानं खाजगी रुग्णालये गरजवंत उपचार देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळं पालिकेनं खाजगी रूग्णालयांची बिल अदा करावीत आणि ही योजना पुन्हा पुनर्जिवीत करावी, अशी मागणी निवदेनातून करण्यात आली आहे.

अधिकृत पथारी व्यवसायिकांवर अतिक्रमणाची कारवाई होत असल्याचं यावेळी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ 31 मार्चपूर्वी लाभार्थ्यांना देण्यात यावा. महात्मा फुले जयंती (11 एप्रिल ) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (14 एप्रिल) निमित्त महापालिकेच्यावतीनं मंडप उभारून नागरिकांना सुविधा देण्यात याव्यात.

आयुक्तांना नागरिकांच्या समस्यांचं निवेदन देताना रिपाइंचे शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण, उपमहापौर सुनिता वाडेकर, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, परशुराम वाडेकर, अशोक कांबळे, अॅड. मंदार जोशी, अशोक शिरोळे, संगीता आठवले, बसवराज गायकवाड, शशिकला वाघमारे, निलेश आल्हाट, श्याम सदाफुले, वसंत बनसोडे व पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.