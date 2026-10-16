जिल्हा बॅंक माघार बातमी

जिल्हा बँक निवडणुकीत दहा अर्ज माघारी
पाचपुते दाम्पत्याचे पाच अर्ज मागे; २१ नंतर चित्र स्पष्ट होणार
अहिल्यानगर, ता.१६ ः अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारीसाठी अर्ज माघारीच्या मुदतीत वेगवेगळ्या मतदारसंघातून शुक्रवारी (ता.१६) दहा अर्ज माघारी घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रतिभा बबनराव पाचपुते यांच्या तीन अर्जांचा, तर प्रतापसिंह पाचपुते यांच्या दोन अर्जांचा समावेश आहे.
शेतीपूरक व शेतीमाल प्रक्रिया मतदारसंघ आणि महिला राखीव मतदारसंघातून जयश्री गिरवले यांनी अर्ज माघारी घेतला आहे, तर बिगर शेती मतदारसंघातून प्रतापसिंह पाचपुते व प्रतिभा पाचपुते यांनी, तसेच इतर मागासवर्ग राखीव मतदार संघातून प्रतापसिंह पाचपुते व प्रतिभा पाचपुते यांनी अर्ज माघारी घेतला आहे. महिला राखीव मतदारसंघातून शैलजा लोटके यांनी, तर श्रीगोंदे विकास कार्यकारी सोसायटीतून सुधीर नलगे व बिगर शेती मतदारसंघातून दिलीप रासकर आणि महिला राखीव मतदारसंघातून प्रतिभा पाचपुते यांनी अर्ज माघारी घेतला आहे.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी नेत्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असले, तरी अनेक जण नॉट रिचेबल असल्याने संबंधितांची डोकेदुखी वाढली आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधी बिनविरोधसाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, तरी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामधून अनेक जण माघार घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सर्व चित्र २१ तारखेनंतर स्पष्ट होणार आहे. यापूर्वी चार जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यांची केवळ औपचारिकता बाकी आहे.
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