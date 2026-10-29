Mulshi News : मुळशी तालुक्यात पिक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

- पांडुरंग साठेमुळशी : तालुक्यात ऑगस्ट महिन्यापासून पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे नुकसान झालेले आहे. अशा सर्व बाधित शेतक-यांना नुकसान भरपाई मदत देण्याकरिता शेती पिकांचे पंचमाने तातडीने करण्यात यावेत, असे आदेश पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ता. १३ रोजी व्हि. सी. द्वारे दिले आहेत..त्या आदेशानुसार मुळशी तालुक्यातील शेती पिकांचे नुकसानीचे गावनिहाय पंचनामे तातडीने करावेत. असे आदेश तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी मुळशी तालुक्यातील संबधित गावचे ग्राम महसूल अधिकारी संबधित गावचे कृषी सहाय्यक संबधित गावचे ग्रामविकास अधिकारी यांना दिले असून, त्यांनी गावामध्ये जाऊन बाधित झालेल्या शेतीचे गावनिहाय पंचनामे करुन त्यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने केलेल्या पंचनाम्याची प्रत तहसिल कार्यालय मुळशी येथे सादर करावेत असे तातडीचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले आहेत..'तालुक्यातील पावसाअभावी करपून गेलेल्या भात व इतर पिकांचे जे नुकसान झाले आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना पंचनामे होणार असल्याने थोडा का होईना दिलासा मिळाला आहे. असे म्हणावे लागेल शासनाने पिक नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळी अगोदर जमा करावी.'- प्रविण फाले, अध्यक्ष जय भवानी शेतकरी गट, नांदगाव..पंचनाम्यासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकतापिकाचा जिओ टॅगींग फोटो, सातबारा व आठ अ उतारा, आधार कार्ड झेरॉक्स, फार्मर आयडी तपशिल झेरॉक्स, बँक पासबुक झेरॉक्स, सामाईक क्षेत्र असल्यास संमतीपत्र इ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.