पुणे

Mulshi News : मुळशी तालुक्यात पिक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

मुळशी तालुक्यात ऑगस्ट महिन्यापासून पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे नुकसान झालेले आहे.
Paddy crop in Nandgaon withered due to lack of rain

Paddy crop in Nandgaon withered due to lack of rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- पांडुरंग साठे

मुळशी : तालुक्यात ऑगस्ट महिन्यापासून पावसाच्या खंडामुळे पिकांचे नुकसान झालेले आहे. अशा सर्व बाधित शेतक-यांना नुकसान भरपाई मदत देण्याकरिता शेती पिकांचे पंचमाने तातडीने करण्यात यावेत, असे आदेश पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ता. १३ रोजी व्हि. सी. द्वारे दिले आहेत.

Loading content, please wait...
District Collector
Assessment
mulshi
Order
Crop Damage

Related Stories

Mulshi Tehsil Drought
Paddy crop belonging to farmer Kisan Durge of Mulshi destroyed by fire.
Kharif season crops gains momentum in Gangapur Taluka assessment of over 16,000 hectares completed
aadhar card