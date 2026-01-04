वाई:-पसरणी जिल्हा परिषद शाळेच्या दोन विद्यार्थिनींची जिल्हास्तरीय व्यक्तिमत्त्व स्पर्धेत उज्ज्वल कामगिरी.
जिल्हास्तरीय व्यक्तिमत्त्व स्पर्धेत
अबोली येवले, आलिना शहाचे यश
वाई, ता. ४ : पसरणी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील दोन विद्यार्थिनींनी जिल्हास्तरीय व्यक्तिमत्त्व स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवले. या स्पर्धेंतर्गत झालेल्या इंग्रजी निबंध स्पर्धेत इयत्ता सहावीतील आलिना शहा हिने प्रथम, तर इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धेत इयत्ता सातवीतील अबोली येवले हिने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
शिक्षिका वर्षा काटवटे, मुख्याध्यापक विष्णू भांगरे यांचे त्यांना मार्गदर्शन मिळाले. या यशाबद्दल गटशिक्षणाधिकारी हर्षवर्धन मोरे, विस्तार अधिकारी साईनाथ वाळेकर, शकील मोमीन, दिलीप बाबर, केंद्रप्रमुख निर्मला भांगरे, बाजार समितीचे उपसभापती विनायक येवले, सरपंच हेमलता गायकवाड, उपसरपंच बद्रीनाथ महांगडे, ग्रामपंचायत सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष शरद पांचाळे, उपाध्यक्ष सचिन महांगडे, गोविंद येवले, डी. एम. महांगडे, अमोल महांगडे, समितीचे सदस्य, पालकांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
----
B07423
अबोली येवले
B07424
आलिना शहा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.