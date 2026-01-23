शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धा संपन्न
सांगोला : येथील शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या मैदानावर झालेल्या जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे उद्घाटन करताना संस्थाध्यक्ष बाबूराव गायकवाड
‘न्यू सातारा’, कर्मयोगी कॉलेजला विजेतेपद
जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धा; विविध अभियांत्रिकीच्या खेळाडूंचा सहभाग
महूद, ता. २३ : सांगोला येथील शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धा नुकत्याच पार पडल्या. कबड्डी स्पर्धेत कोर्टीतील न्यू सातारा कॉलेज तर खो-खो स्पर्धेत शेळवे येथील कर्मयोगी कॉलेजच्या संघाने विजेतेपद मिळविले. या स्पर्धांमध्ये विविध अभियांत्रिकी डिप्लोमा महाविद्यालयांतील खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला.
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळा अंतर्गत अभियांत्रिकी पदविका कॉलेजच्या जिल्हा अंतर्गत आयोजित या स्पर्धेचे उद्घाटन संस्थाध्यक्ष बाबूराव गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यामध्ये खो-खो व कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. कबड्डी स्पर्धेचा अंतिम सामना इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमा इंजिनिअरिंग सासुरे (वैराग) आणि न्यू सातारा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कोर्टी(ता. पंढरपूर) यांच्यात झाला. यामध्ये न्यू सातारा कोर्टी हा संघ विजेता ठरला. खो-खोचा अंतिम सामना कर्मयोगी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (पॉलिटेक्निक) शेळवे (ता. पंढरपूर) आणि शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेज, सांगोला यांच्यात झाला. यामध्ये कर्मयोगी शेळवे हा संघ विजेता ठरला. विजयी संघांना संस्थेचे विश्वस्त डॉ. यशोदीप गायकवाड यांच्या हस्ते चषक आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी कबड्डी साठी पंचप्रमुख म्हणून सुनील भोरे तर पंच म्हणून धनराज जाधव, बजरंग गायकवाड, मिथुन वडजे, अक्षय वाघमोडे, योगेश माने, नितीन गुंजे, वेदांत गायकवाड, राहुल इंगोले, अभिषेक शिवशरण तसेच खो-खोसाठी पंचप्रमुख म्हणून धोंडिराम पाटील तर पंच म्हणून प्रल्हाद जाधव, शाहनवाज मुजावर, शंकर मेटकरी, सुजित मेटकरी, प्रथमेश जाधव यांनी काम पाहिले. या स्पर्धेसाठी प्राचार्य डॉ. रणजित देशमुख, क्रीडा समन्वयक महेंद्र दौंड यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले.
