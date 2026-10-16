Dive Ghat Close : पालखी महामार्गाच्या कामासाठी दिवेघाट दोन तास बंद

पुणे - आळंदी ते पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी शनिवारी (ता. १७) दिवेघाट परिसरात नियंत्रित ब्लास्टिंग (स्फोट) करण्यात येणार आहे. या कामाच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हडपसर ते दिवेघाट दरम्यानची वाहतूक दुपारी १२ ते २ या वेळेत पूर्णतः बंद ठेवली जाणार आहे. .या कालावधीत वाहनचालकांनी व नागरिकांनी गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..पालखी महामार्गांतर्गत हडपसर ते दिवेघाट टप्प्यातील डोंगर फोडणे व रस्ता रुंदीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. शनिवारच्या ब्लास्टिंगमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून घाटातील रस्ता दोन्ही बाजूंच्या वाहतुकीसाठी दोन तासांसाठी बंद राहील. या बदलाची नोंद घेऊन प्रवाशांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.