Dive Ghat Pune Traffic Update: दिवेघाटात उद्या दोन तास वाहतूक बंद; आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील रुंदीकरणासाठी निर्णय!

Dive Ghat Pune Traffic Update: Feb 23 Road Closure for Alandi–Pandharpur Highway Widening : दिवेघाटात २३ फेब्रुवारीला दुपारी १ ते ३ वाहतूक पूर्ण बंद; आळंदी–पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी खडक स्फोटाचे काम
Dive Ghat to Remain Closed for Two Hours on Feb 23 Due to Alandi–Pandharpur Highway Widening Work

Dive Ghat to Remain Closed for Two Hours on Feb 23 Due to Alandi–Pandharpur Highway Widening Work

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील दिवेघाट परिसरात रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या कामासाठी उद्या सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी दोन तास वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात येणार आहे. हडपसर ते दिवेघाट या विभागात दुपारी एक ते तीन या वेळेत कोणत्याही प्रकारची वाहतूक सुरू राहणार नाही. वाहतूक पोलिस विभागाने यासंबंधीची माहिती जाहीर केली आहे.

