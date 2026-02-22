Dive Ghat Pune Traffic Update: दिवेघाटात उद्या दोन तास वाहतूक बंद; आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील रुंदीकरणासाठी निर्णय!

पुणे : आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील दिवेघाट परिसरात रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या कामासाठी उद्या सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी दोन तास वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात येणार आहे. हडपसर ते दिवेघाट या विभागात दुपारी एक ते तीन या वेळेत कोणत्याही प्रकारची वाहतूक सुरू राहणार नाही. वाहतूक पोलिस विभागाने यासंबंधीची माहिती जाहीर केली आहे..भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्ग रुंद करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत दिवेघाट येथे डोंगरातील कठीण खडक स्फोटकांच्या साहाय्याने फोडण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. स्फोटकांचा वापर होणार असल्याने प्रवाशांच्या आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात मार्ग पूर्ण बंद ठेवण्यात येणार आहे..पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावादिवेघाट हा महामार्गावरील महत्त्वाचा भाग असल्याने येथील कामामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर तात्पुरता परिणाम होणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि वाहनचालक यांनी या दोन तासांत उपलब्ध असलेल्या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे. विशेषतः अवजड वाहनांच्या चालकांनी आपला प्रवास अगोदरच नियोजित करून घ्यावा, जेणेकरून अनावश्यक अडचणी उद्भवू नयेत..Pune News: रुग्णांच्या जिवाशी खेळ, निकृष्ट औषधे वितरित; थेरगाव रुग्णालयातील प्रकार, तब्बल १६ हजार गोळ्यांची बॅच परत, चौकशीचे आदेश!.तात्पुरता उपायशहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी या संदर्भात विशेष आवाहन केले आहे. त्यांनी नागरिकांना आणि वाहनचालकांना सूचित केले की, रुंदीकरणाचे काम सुरक्षितरीत्या पार पाडण्यासाठी हा तात्पुरता उपाय अवलंबला जात आहे. सर्वांनी या सूचनेचे काटेकोर पालन करावे आणि पर्यायी मार्ग निवडून प्रवास करावा..वाहतूक व्यवस्था तात्पुरती बदलणारया निर्णयामुळे महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था तात्पुरती बदलणार असल्याने प्रवासी वेळापत्रकानुसार नियोजन करून बाहेर पडावे. वाहतूक पोलिस विभागाने पर्यायी मार्गांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांनी या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..Pune Crime: बोरी बुद्रुकमध्ये १५ तोळे सोने अन् १० तोळे चांदीचे दागिने चाेरीला; जुन्नर तालुक्यातील घटना, गळ्यावर कोयते अन् काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.