पुणे

Diveagar Tragedy: ‘डोळ्यांदेखत आठ मित्र लाटांमध्ये झाले गायब’

Diveagar Tragedy, Alandi Students, Survivor Account या घटनेत सोहम गोविंद गोरे या विद्यार्थ्याने दुर्घटनेचा घटनाक्रम सांगितला. समुद्रात गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी आठ जण बुडाले, तर काहींना वाचवण्यात यश आले.
Funeral rites of eight Alandi students after the Diveagar tragedy

Funeral rites of eight Alandi students after the Diveagar tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : ‘‘समुद्राच्या पाण्यामुळे चेहऱ्याची त्वचा खराब होईल म्हणून मी पाण्यात न जाता बाजूलाच उभे राहणे पसंत केले...आणि वाचलो. पण डोळ्यांदेखत माझे आठ मित्र लाटांमध्ये गायब झाले,’’ अशी माहिती थरथरत्या आवाजात सोहम गोविंद गोरे या विद्यार्थ्याने दिली.

आळंदीतील स्मशानभूमीत सुमीत अहिरे, तन्मय वहिले, कैवल्य वासनकर आणि प्रणव बनसोडे यांच्यावर अंत्यविधी करण्यात आला. हे सर्व शाळेपासून एकत्र होते. सोहम आणि त्याचे आई-वडील स्मशानभूमीत आले होते,

Loading content, please wait...
student
alandi
10 and 12 th students
family tragedy in Maharashtra
beloved student tragedy
Marathi News Esakal
www.esakal.com