Diveagar Tragedy,: इंद्रायणीही गहिवरली! ;अश्रूंच्या महापुरात अंत्यसंस्कार; आळंदी शहर शोकसागरात बुडाले

आळंदी, : दिवेआगरच्या समुद्राने आळंदीतील आठ स्वप्नं हिरावून नेली. ‘विनर्स अकॅडमी’तील आठ कोवळ्या विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यातील चार विद्यार्थ्यांवर आळंदीत, दोघांवर केळगावात, तर एकावर मातापूर (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) आणि एकावर वायगाव (ता. भातकुली, जि. अमरावती) येथे अश्रूंच्या महापुरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कालपासून आळंदी शहर शोकसागरात बुडाले आहे. कोवळ्या वयातील मुलांचे असे अचानक जाणे पाहून आळंदीकर पूर्णपणे निःशब्द झाला होता. .दिवेआगरच्या किनाऱ्यावर सहलीचा आनंद क्षणात आक्रोशात बदलला. ही बातमी कळताच नातेवाइकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. काल मध्यरात्रीनंतर शवविच्छेदन पूर्ण होऊन आज पहाटेच्या सुमारास मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यानंतर स्वतंत्र रुग्णवाहिकांमधून आठही पार्थिव आळंदीत आणण्यात आले. दारात रुग्णवाहिका थांबताच घरात दुःखाचा डोंगर कोसळला. चिमुकल्या पोरांचे निष्प्राण चेहरे पाहून आई-वडील, आजी-आजोबा, बहिणींनी टाहो फोडला. संपूर्ण घर, गल्ली, गाव हंबरड्याने हादरून गेले..आज सकाळपासून आळंदीच्या स्मशानभूमीत एकामागून एक चिता रचल्या गेल्या. सकाळी नऊच्या सुमारास सुमीत भरत अहिरे आणि तन्मय दत्तात्रेय वहिले यांच्यावर एकाच स्मशानात अग्नी दिला गेला. साडेअकरा वाजता प्रणव रामदास बनसोडे आणि दुपारी एक वाजता कैवल्य सतीश वासनकर याला अखेरचा निरोप देण्यात आला. कौस्तुभ संदीप दौंड (चऱ्होली खुर्द) याचे पार्थिव त्याच्या मूळ गावी मातापूर येथे, तर यश किरण वानखेडे याचे पार्थिव वायगाव येथे पाठवण्यात आले. तिथेही त्यांच्या मातापूर गावाने अश्रूंनी निरोप दिला. केळगाव येथील सोहम तुकाराम भांडवलकर आणि राजवीर युवराज वहिले या दोघांवर केळगाव येथील स्मशानभूमीमध्ये शोकाकुल वातावरणात अंतिम संस्कार विधी करण्यात आले.अंत्यविधीसाठी खेडचे आमदार बाबाजी काळे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, आळंदीचे नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके, आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे आणि पुरुषोत्तम महाराज पाटील, शहरातील सर्व नगरसेवक- नगरसेविका, तसेच राजकीय विविध पक्षांचे आजी- माजी पदाधिकारी उपस्थित होते. आळंदीकर ग्रामस्थांच्या वतीने आमदार काळे, नगराध्यक्ष कुऱ्हाडे आणि डॉ. देखणे यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली अर्पण केले. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून आळंदी शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी गुरुवारी (ता. १) रात्रीपासूनच मृत विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ आणि शहरात पोलिस बंदोबस्त लावला होता..आधारच हरवलाउज्ज्वल भविष्य काळाच्या पडद्याआड गेल्याने प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी होते. ‘पोटचा गोळा गेला, आता आधारच हरवला...’ हीच भावना प्रत्येक आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर होती. आळंदी आणि केळगावच्या स्मशानभूमीत दोन्ही गावचे ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते, कुणाच्याही डोळ्यात कोरड नव्हती. आळंदीमध्ये अंतिम संस्कार करण्यात आलेल्या सुमीत अहिरे, तन्मय वहिले, प्रवीण बनसोडे आणि कैवल्य वासनकर यांचे दशक्रिया विधी ९ ऑक्टोबर रोजी एकत्रित करणार असल्याचे स्मशानभूमीमध्ये जाहीर करण्यात आले..शिक्षिकेलाही अश्रूसहलीला गेलेले विद्यार्थी शिस्तप्रिय आणि सोज्वळ होते. अभ्यासामध्ये हुशार होते. स्वप्नातही वाटणार नाही, अशी दुर्दैवी घटना त्यांच्यासोबत घडली, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शुभांगी कदम यांनी आळंदी येथे स्मशानभूमीत दिली.शुभांगी कदम या आळंदीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मागील १९ वर्षांपासून शिक्षिका म्हणून काम करत आहेत. याचबरोबर विनर्स कोचिंग क्लास अकॅडमी चालवणारे अमर आदक यांच्याबरोबरही त्यांनी काही काळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकवण्याचे काम केले आहे. यामुळे सहलीला गेलेले बहुतांश विद्यार्थी त्यांचे विद्यार्थी होते. ही दुर्दैवी घटना कळल्यानंतर कदम यांनाही अश्रू आवरणे अशक्य झाले. आळंदीतील स्मशानभूमीत त्या सकाळी आठ वाजल्यापासून उपस्थित होत्या. विद्यार्थ्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.शुभांगी कदम यांच्यासोबतच प्रियदर्शनी इंग्रजी माध्यम शाळा, ज्ञान साई विद्यालयामधील पाच ते सहा शिक्षिका, तसेच ज्ञानगंगा इंग्रजी माध्यम विद्यालयाचे मुख्याध्यापक विजय गुळवे हेही दिवसभर आळंदीच्या स्मशानभूमीत विद्यार्थी आणि पालकांसोबत उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.