पुणे

Diveghat Transport : दिवेघाटात शुक्रवारी दोन तास वाहतूक राहणार बंद

Traffic Closure in Diveghat for Road Widening Work : आळंदी ते पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी दिवेघाटात शुक्रवारी (ता. २३) दुपारी १२ ते २ या वेळेत नियंत्रित ब्लास्टिंग (स्फोट) करण्यात येणार आहे.
Dive Ghat road Closed

Dive Ghat road Closed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आळंदी ते पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी दिवेघाटात शुक्रवारी (ता. २३) ब्लास्टिंग (स्फोट) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून दुपारी १२ ते २ या वेळेत दिवेघाटातील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे बंद ठेवली जाणार आहे. या कालावधीत वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.

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