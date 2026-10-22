Diveghat Transport : दिवेघाटात शुक्रवारी दोन तास वाहतूक राहणार बंद

पुणे - आळंदी ते पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी दिवेघाटात शुक्रवारी (ता. २३) ब्लास्टिंग (स्फोट) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून दुपारी १२ ते २ या वेळेत दिवेघाटातील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे बंद ठेवली जाणार आहे. या कालावधीत वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..पालखी महामार्गावरील हडपसर ते दिवेघाट या टप्प्यात रस्ता रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. घाटातील अवघड व खडकाळ भागातील रुंदीकरणासाठी नियंत्रित ब्लास्टिंग केले जाणार आहे. नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन दोन तास घाटातील सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात येईल..या दरम्यान प्रवाशांनी वेळेचे नियोजन करून सासवड, जेजुरी किंवा पुण्याच्या दिशेने ये-जा करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहनचालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेच्या पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.