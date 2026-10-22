पैसे स्वीकारून घटस्फोट नाकारणाऱ्या पत्नीला दणका

पुणे, ता. २२ : परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेऊनही पैसे स्वीकारून माघार घेणाऱ्या पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली) यांचा विवाह २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाला होता. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे ते मार्च २०२४ पासून स्वतंत्र राहत होते. त्यानंतर दोघांनी १३ लाख रुपये आणि दागिने-वस्तूंच्या अटीवर परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पत्नीने सहा लाख ५० हजार रुपये स्वीकारले; परंतु पुढे घटस्फोट देण्यास नकार दिला. यामुळे पतीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने त्यांनी वकिलांमार्फत अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने पतीचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, पत्नीला साडेसहा लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारण्याचे आणि लग्नात दिलेले साहित्य स्वखर्चाने नेण्याचे निर्देश दिले.
याबाबत पतीच्या वकील ॲड. श्रुती देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याबाबत झालेली तडजोड, त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करण्याबरोबरच आर्थिक तडजोडीशी संबंधित निर्देशही दिले.’’
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