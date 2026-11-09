शिर्डी ः- शिधा वाटप बातमी...

सतीश वैजापूरकर
राहाता, ता.९।११।२६
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शिर्डी ः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठविलेल्या दिवाळी शिध्याचे वितरण खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख कमलाकर कोते यांच्या हस्ते करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंमुळे गरजूंची दिवाळी गोड
भाऊसाहेब वाकचौरे ः शिर्डीत दिवाळीनिमित्त शिधा वाटप
शिर्डी, ता. ९ ः गरजूंची दिवाळी गोड करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वखर्चातून शिधा वितरण केले. अडचणीच्या काळात माणुसकीचा दिवा तेवत ठेवणारा नेता म्हणून उपमुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्राला परिचित आहेत, असे प्रतिपादन खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केले.
गरजूंना दिवाळी शिधावाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कमलाकर कोते, नगराध्यक्ष जयश्री थोरात, जिल्हा संघटक विजय काळे, नगरसेवक आशा कोते, सतीश गोंदकर, बापू ठाकरे, सुनीता गोंदकर, वसंत गोंदकर, राहुल गोंदकर, श्रमिक राष्ट्रीय सेना जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब दिवे आदी उपस्थित होते.
शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख कमलाकर कोते म्हणाले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दीपावली सणाचा आनंद लुटता यावा, त्यांच्या कुटुंबांनाही दिलासा मिळावा, या भावनेतून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा उपक्रम राबवविला. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या माध्यमातून जनसामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विविध लोकोपयोगी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यावेळी गरजूंच्या चेहऱ्यावर दिसणारे समाधान हीच खरी शिवसेनेची ताकद आहे. गरजू कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि समाधान ऊर्जा देणारे आहे.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या विकासात शिंदे यांचे योगदान आहे. खासदार वाकचौरे यांना त्यांनी राजकीय ताकद दिली आहे.
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून दिवाळी शिधा वाटपाचा कार्यक्रम राज्यभर आयोजित करण्यात येत आहे. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि शिवसैनिकांच्या माध्यमातून विधायक उपक्रम हाती घेण्यावर भर दिला जात आहे.
- कमलाकर कोते, जिल्हा प्रमुख, शिवसेना
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