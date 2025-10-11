पुणे

PMC Diwali Bonus : कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड; महापालिकेकडून सानुग्रह अनुदानात दोन हजारांची वाढ

PMC Staff : पुणे महापालिकेतील १८ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ८.३३ टक्के बोनस आणि २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान (मागील वर्षीपेक्षा ₹२,००० वाढ) मिळणार असून, यासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे.
PMC Diwali Bonus

PMC Diwali Bonus

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त ८.३३ टक्के बोनस त्याचप्रमाणे २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. महापालिका व कामगार संघटनेतील कराराप्रमाणे सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेत दोन हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
pune
pmc
Diwali
PMC Workers
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com