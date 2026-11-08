भक्ती अन् उत्साहाचा सुरेख संगम

पुणे, ता. ८ : पहाटेच्या प्रसन्न वातावरणात देवदर्शनासाठी मंदिरांकडे निघालेली पुणेकरांची पावले, दिवाळी पहाट कार्यक्रमांतून कानावर पडणारे सुरेल स्वर, बाजारपेठांमधील लगबग आणि सायंकाळी दिव्यांच्या रोषणाईने उजळून निघालेले रस्ते... अशा भक्ती, संगीत आणि उत्साहाच्या सुरेख संगमातून पुण्यात दिवाळीचा उत्सव रंगला. पहाटेपासूनच कुटुंबीयांसह देवदर्शन, मित्रपरिवाराच्या भेटीगाठी, पारंपरिक वेशभूषेतील पुणेकरांची वर्दळ आणि घराघरांसमोरील आकर्षक रांगोळ्यांमुळे शहराच्या उत्सवी वातावरणात अधिकच भर पडली. प्रसन्न सकाळी सुरू झालेला उत्साह रात्रीच्या दीपोत्सवापर्यंत कायम राहिला आणि पुणेकरांनी दिवाळीचा आनंद मनमुराद अनुभवला.
रविवारी सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख मंदिरांमध्ये नागरिकांची गर्दी झाली होती. पुण्याचे ग्रामदैवत कसबा गणपती, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, तांबडी जोगेश्वरी तसेच सारसबागेतील श्री महालक्ष्मी मंदिरात दर्शनासाठी पहाटेपासूनच नागरिकांनी रांगा लावल्या होत्या. देवदर्शन, संगीताची मेजवानी, पारंपरिक वेशभूषा, बाजारपेठांमधील गजबज आणि सायंकाळी दिव्यांच्या रोषणाईने उजळलेले रस्ते अशा वातावरणामुळे शहरात दिवसभर दिवाळीचे मंगलमय चैतन्य अनुभवायला मिळाले.
खरेदीसाठी पेठांमध्ये लगबग
फुले, मिठाई, फराळाचे पदार्थ, लक्ष्मीच्या मूर्ती, पूजेचे साहित्य, पणत्या आणि सजावटीच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिक बाजारपेठांमध्ये दाखल झाले होते. लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता आणि तुळशीबाग परिसरात सणासुदीची गजबज पाहायला मिळाली. घरोघरी दिवाळीच्या तयारीची लगबग सुरू असतानाच दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्येही सजावटीची कामे सुरू होती.
आनंदमयी वातावरण
नऊवारी साड्या, पैठण्या, पारंपरिक दागिने, कुर्ता आणि रंगीबेरंगी पोशाखांमधील नागरिकांमुळे सणाचा उत्साह अधिक खुलून दिसत होता. एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे मित्रपरिवार आणि लहान मुलांची लगबग यामुळे शहरातील वातावरण आनंदी झाले होते. पहाटेच्या भक्तिमय वातावरणापासून दिवसभरातील संगीताची मेजवानी, बाजारपेठांमधील गजबज आणि सायंकाळच्या दीपोत्सवापर्यंत पुणेकरांनी दिवाळीचा आनंद मनमुराद लुटला.
भेटीगाठींची पर्वणी
दिवाळीच्या निमित्ताने अनेकांनी नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि स्नेहीजनांच्या भेटीगाठींना प्राधान्य दिले. एकमेकांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा देणे, फराळाचा आस्वाद घेणे आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण यातून सणाचा आनंद द्विगुणित झाला. धावपळीच्या दैनंदिन जीवनातून वेळ काढत कुटुंबीयांसोबत घालवलेले क्षण आणि आप्तस्वकीयांच्या भेटी यामुळे दिवाळीच्या आनंदाला कौटुंबिक जिव्हाळ्याची किनार लाभली.
दिवसभरातील वातावरण
- दिवाळीनिमित्ताने देवदर्शनासाठी पुणेकरांची पहाटेपासूनच प्रमुख मंदिरांमध्ये गर्दी
- घरांच्या प्रवेशद्वारांसमोर रंगीबेरंगी रांगोळ्या, फुलांची तोरणे आणि पणत्यांची सजावट
- सोसायट्यांच्या आवारात सामूहिक रांगोळी सजावटीची लगबग
- मिठाईच्या दुकानांमध्ये विविध प्रकारच्या मिठाईला ग्राहकांची पसंती
- लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दिवसभर नागरिकांची वर्दळ
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