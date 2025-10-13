Diwali Festival : दिवाळी खरेदीचा जल्लोष! इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, आणि दागिन्यांच्या बाजारपेठा तेजीत

पुणे - दिवाळीचा उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. आर्थिक परिस्थिती स्थिर झाल्याने आणि ग्राहकांच्या हातात उपलब्ध उत्पन्न वाढल्याने या वर्षीची दिवाळी विक्रमी खरेदीची ठरण्याची चिन्हे आहेत..गेल्या काही दिवसांत पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील प्रमुख सराफी पेठी, इलेक्ट्रॉनिक बाजार व मॉल्स आणि वाहनांच्या दालनांत मोठी गर्दी होत आहे. अनेक ग्राहकांनी नवीन ऑफर, सवलती आणि सणासुदीच्या योजनांचा लाभ घेत खरेदीला सुरुवात केली आहे. किरकोळ व्यापार क्षेत्रात मागणी वाढल्याने व्यावसायिकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे..दरम्यान, बाजारपेठांमध्ये या वर्षी विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात सूट दिली जात आहे. नवीन मॉडेलच्या वस्तू कमी दरात उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मोबाईल यांसारख्या वस्तू खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक दुकाने ‘एक खरेदी करा, एक मोफत मिळवा’ किंवा हप्त्यांवर सवलत अशा योजना देत आहेत..इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीवर मोठी सूट :दिवाळी निमित्त इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. नामांकित कंपन्यांच्या वस्तूंवर २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे. विशेषतः मोबाईल आणि घरगुती उपकरणांच्या विक्रीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील विक्रेत्यांच्या विक्रीचा आकडा यंदा विक्रमी राहण्याची शक्यता आहे..भाव वाढूनही सोने-चांदीची खरेदी कायम :भावामुळे थोडा गोंधळ असला तरी सोनं-चांदी खरेदीचा उत्साह ओसरलेला नाही. ग्राहक दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. काही ज्वेलर्सनी जुन्या सोन्याच्या बदल्यात नवीन दागिने बनवून देण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे बाजारात पुन्हा चैतन्य आले आहे. भावात वाढ असूनही ग्राहकांचा ओघ कमी झालेला नाही. लग्नसराईचा हंगाम जवळ आल्यानेही सोन्याची मागणी वाढली आहे. हिरे आणि चांदीच्या वस्तूंनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..जीएसटी कमी केल्याचा वाहन क्षेत्राला फायदा :केंद्र सरकारकडून काही वाहनांवरील वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सूट दिल्यामुळे विक्रीत वाढ झाली आहे. अनेक वाहन कंपन्यांनी नवीन मॉडेल्स सादर केली असून, हप्त्यांवर दिलेल्या सवलतींमुळे ग्राहकांना गाडी खरेदी करणे सुलभ झाले आहे. वाहन क्षेत्रातही दिवाळीच्या काळात मोठी मागणी वाढली आहे. विशेषतः दोनचाकी आणि चारचाकी गाड्यांवर आकर्षक योजना सुरू असून, ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे..सणासुदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून काही वाहनांवरील वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सूट दिली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम विक्रीत दिसत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीत यंदा वाढ झाली आहे. बँक आणि खासगी वित्तीय संस्था सहज कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे करकपात आणि कर्ज उपलब्धता या दोन्हीमुळे खरेदी चांगली तेजीत आहे.- पंकज आणि धीरज गोरे, दुचाकी विक्रेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.