Teacher Exam : दिवाळीत शिक्षकांची टीईटी परीक्षा; दोन वर्षांत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती

Pimpri TET : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवडमधील ५२ वर्षांखालील सुमारे २,००० शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असून, नोव्हेंबरमधील परीक्षा त्यांच्यासाठी पहिली संधी असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : ऐन दिवाळीच्या काळातच शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे, आता दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये विद्यार्थ्यांना नाही, तर शिक्षकांनाच अभ्यास करावा लागणार आहे. अंदाजे दोन हजार शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ५२ वर्षांच्या आतील सर्व शिक्षकांना फक्त दोन वर्षांतच टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे, अशा स्थितीत किती शिक्षक ही पात्रता परीक्षा गांभीर्याने घेतात आणि उत्तीर्ण होतात ते पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

