दिवाळीच्या फॅशनमध्ये पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड

दिवाळीत घराची सजावट, फराळ आणि रोषणाईसोबतच कपड्यांची खरेदीही महत्त्वाची असते. यंदा भरजरी कपड्यांपेक्षा आरामदायी आणि विविध प्रसंगांसाठी वापरता येणाऱ्या पोशाखांना पसंती दिली जात आहे. पारंपरिक साड्या, लेहेंगा, कुर्त्यांसोबतच इंडो-वेस्टर्न पोशाख, हलके दागिने आणि आकर्षक ॲक्सेसरीजमुळे दिवाळीचा लुक अधिक खुलत आहे.
महिलांच्या पोशाखांत पारंपरिकतेसोबत नवे प्रयोग
दिवाळीच्या खरेदीत महिलांसाठी साडी हा आजही महत्त्वाचा पर्याय आहे. मात्र, साड्यांचे प्रकार आणि नेसण्याच्या पद्धतींमध्ये नवनवे प्रयोग पाहायला मिळतात. पैठणी, बनारसी, कांजीवरम, सिल्क, चंदेरी, ऑर्गन्झा, टिश्यू आणि कॉटन सिल्क अशा विविध प्रकारच्या साड्यांना पसंती दिली जात आहे. पारंपरिक पैठणी आणि भरजरी साड्यांमुळे सणाचा खास साज खुलतो. तर हलक्या वजनाच्या ऑर्गन्झा, टिश्यू आणि चंदेरी साड्या दिवसभराच्या कार्यक्रमांसाठी सोयीच्या ठरतात. साडी नेसण्याची सवय नसलेल्या तरुणींसाठी रेडी-टू-वेअर किंवा प्री-ड्रेप्ड साड्यांचाही पर्याय उपलब्ध आहे. कमी वेळेत पारंपरिक लूक मिळवण्यासाठी या साड्या उपयुक्त ठरतात.
साड्यांसोबतच लेहेंगा, घागरा-चोळी, अनारकली, शरारा, गरारा, पलाझो-कुर्ता, धोती पँट-कुर्ती आणि इंडो-वेस्टर्न पोशाखांनाही पसंती मिळत आहे. दिवाळी पाडवा, लक्ष्मीपूजन आणि कौटुंबिक समारंभांसाठी लेहेंगा-चोळी किंवा अनारकलीची निवड केली जाते. तर फराळासाठी नातेवाइकांकडे जाणे, मित्रमैत्रिणींच्या भेटी आणि घरगुती कार्यक्रमांसाठी हलके कुर्ता सेट, पलाझो आणि शरारा सोयीचे ठरतात.
यंदा एकाच रंगातील कुर्ता आणि पँटसोबत वेगळ्या रंगाची ओढणी किंवा जॅकेट वापरण्याचा ट्रेंड आहे. पारंपरिक कपड्यांमध्ये आधुनिक कट, वेगळ्या बाह्या, आकर्षक गळ्यांची रचना, नाजूक भरतकाम आणि मर्यादित झरीकाम यांचा वापर करून नवा लूक दिला जात आहे.
दागिन्यांमधून खुलतो पोशाखाचा साज
कपड्यांनंतर त्यांना साजेसे दागिने निवडण्याकडेही महिलांचा कल असतो. साडी किंवा लेहेंग्यावर कुंदन, पोलकी, ऑक्सिडाइज्ड, टेंपल ज्वेलरी, मोत्यांचे दागिने, ठुशी, चोकर आणि पारंपरिक हार असे पर्याय निवडता येतात. पैठणी किंवा सिल्क साडीवर ठुशी, मोहनमाळ, लक्ष्मीहार, कोल्हापुरी साज आणि मोत्यांचा हार उठून दिसतो. साध्या कुर्ता सेट किंवा हलक्या साडीवर ऑक्सिडाइज्ड नेकलेस, नाजूक चोकर किंवा उठावदार पेंडंट वापरता येते. गळ्यातील दागिना निवडताना कपड्याचा गळा, रंग आणि त्यावरील नक्षीकाम लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.
कानातल्यांमध्ये झुमके, चांदबाली, कुंदन इअररिंग्ज, मोत्यांचे डूल, लांब कानातले, बुगडी आणि छोटे स्टड असे पर्याय आहेत. केसांचा अंबाडा किंवा वेणी घातल्यास मोठे झुमके आणि चांदबाली अधिक खुलून दिसतात. तर मोकळ्या केसांसोबत छोटे किंवा मध्यम आकाराचे कानातले निवडता येतात.
हातातील दागिन्यांमध्ये काचेच्या, सोन्याच्या किंवा चांदीच्या बांगड्या, कडे, पाटल्या, ब्रेसलेट, हातफूल आणि अंगठ्यांचा समावेश होतो. साडीच्या रंगाशी जुळणाऱ्या किंवा विरोधी रंगांच्या बांगड्यांमुळे हातांचे सौंदर्य वाढते. याशिवाय कंबरपट्टा, कमरबंद, बाजूबंद, नथ, मांगटीका, बिंदी आणि केसांतील गजरा यांसारख्या पारंपरिक ॲक्सेसरीजमुळे लूकला वेगळेपण मिळते.
पैंजण, जोडवी आणि बिछवे हे पायातील दागिन्यांचे पारंपरिक पर्याय आहेत. पादत्राणांमध्ये कोल्हापुरी चप्पल, मोजडी, जुत्ती, भरतकाम केलेल्या सँडल्स आणि कमी उंचीच्या टाचांचे सॅंडल्स निवडता येतात. पोशाख आणि दागिने भरजरी असतील तर पादत्राणे साधी ठेवावीत. साध्या पोशाखासोबत उठावदार जुत्ती वापरल्यास लूक अधिक आकर्षक दिसतो.
पुरुषांच्या फॅशनमध्ये कुर्त्यापासून शॉलपर्यंत पर्याय
दिवाळीच्या खरेदीत पुरुषांसाठीही पारंपरिक पोशाखांचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. कुर्ता-पायजमा हा नेहमीचा पर्याय असला तरी रंग, कापड आणि कटमध्ये विविधता पाहायला मिळते. कॉटन, लिनन, सिल्क, कॉटन सिल्क आणि खादीचे कुर्ते दिवसभराच्या कार्यक्रमांसाठी सोयीचे ठरतात. पांढरा, क्रीम, बेज, मोहरी, मरून, बाटली हिरवा, नेव्ही ब्ल्यू आणि रॉयल ब्ल्यू या रंगांना सणासुदीच्या पोशाखात पसंती दिली जाते. साध्या कुर्त्यासोबत चुडीदार, स्ट्रेट पँट किंवा धोती पँट वापरून पारंपरिक आणि आधुनिक लूक साधता येतो.
कुर्त्यावर नेहरू जॅकेट, बंदगळा किंवा भरतकाम केलेले जॅकेट घातल्यास पोशाखाला अधिक आकर्षक रूप मिळते. एकाच रंगाच्या कुर्ता-पँटसोबत विरोधी रंगाचे जॅकेट किंवा कुर्त्याशी जुळणारे जॅकेट वापरता येते. तरुणांमध्ये इंडो-वेस्टर्न पोशाख, असममित कटचे कुर्ते, सरळ पँट आणि समन्वित पोशाख संचांचाही ट्रेंड आहे. पारंपरिक लूकसाठी धोतर-कुर्ता किंवा केडीयू, तर आधुनिक लूकसाठी कुर्ता आणि ट्राउझर्सची निवड केली जाते.
पुरुषांच्या पोशाखात शॉल, उपरणे आणि स्टोल यांनाही महत्त्व आहे. साध्या कुर्त्यावर रेशमी किंवा भरतकाम केलेला शॉल घेतल्यास पोशाख अधिक उठावदार दिसतो. पैठणीच्या काठाची नक्षी असलेला शॉल, पारंपरिक डिझाइनचे उपरणे आणि हलक्या कापडाचा स्टोल असे पर्याय उपलब्ध आहेत. विशेष कार्यक्रमांसाठी ब्रोच, पॉकेट स्क्वेअर आणि कॉलर पिन वापरून वेगळा लूक तयार करता येतो. घड्याळ, ब्रेसलेट, अंगठी, चेन, रुद्राक्ष किंवा मोत्यांची माळ अशा ॲक्सेसरीजही पुरुषांच्या पोशाखाला पूरक ठरतात. मात्र, कपड्यांवरील नक्षीकाम आणि दागिन्यांची निवड यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.
ॲक्सेसरीजमुळे जुन्या कपड्यांनाही नवा लूक
यंदाच्या फॅशनमध्ये संपूर्ण पोशाख बदलण्याऐवजी ॲक्सेसरीजच्या मदतीने लूकमध्ये बदल करण्यावर भर दिला जात आहे. साध्या साडीला वेगळा ब्लाउज, उठावदार कानातले किंवा नवा बेल्ट वापरून नवे रूप देता येते. जुन्या कुर्त्यासोबत नवीन जॅकेट, ओढणी किंवा स्टोल वापरूनही लूकमध्ये बदल करता येतो.
महिलांसाठी क्लच, पोटली बॅग, भरतकाम केलेल्या पर्स, केसांचे क्लिप्स, हेअरबँड आणि सजावटीच्या हेअर ॲक्सेसरीजचे पर्याय आहेत. तर पुरुषांसाठी पारंपरिक पादत्राणे, घड्याळ, ब्रोच आणि शॉल यांमुळे पोशाखाला पूर्णत्व मिळते.
रंगसंगतीकडेही विशेष लक्ष दिले जात आहे. दिवसा होणाऱ्या पूजेसाठी पीच, गुलाबी, पावडर ब्ल्यू, पिस्ता, क्रीम आणि पेस्टल रंगांना पसंती दिली जाते. तर संध्याकाळच्या कार्यक्रमांसाठी मरून, वाईन, पाचू हिरवा, रॉयल ब्ल्यू, जांभळा आणि सोनेरी छटा उठून दिसतात. कपड्यांचा रंग, दागिन्यांचा धातू, पादत्राणे आणि पर्स यांची योग्य सांगड घातल्यास संपूर्ण लूक अधिक आकर्षक दिसतो. कपडे भरजरी असतील तर दागिने मर्यादित ठेवावेत. साध्या कपड्यांसोबत एखादा उठावदार दागिना वापरल्यास लूकचा समतोल राखता येतो.
खरेदी करताना आराम आणि पुनर्वापरालाही प्राधान्य
फॅशनचे नवे पर्याय उपलब्ध होत असताना खरेदीदारांकडून कपड्यांचा आराम, किंमत आणि पुनर्वापराचाही विचार केला जात आहे. दिवाळीत अनेक कार्यक्रमांना उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे कपडे आकर्षक दिसण्यासोबतच त्यामध्ये सहज चालता, बसता आणि वावरता आले पाहिजे. साडी खरेदी करताना तिचे वजन, ब्लाउजची फिटिंग आणि नेसण्याची सोय तपासणे आवश्यक आहे. कुर्ता किंवा लेहेंगा घेताना कापड, अस्तर आणि शिवणीकडे लक्ष द्यावे. दागिने निवडताना त्यांचे वजन, वापरण्याची सोय आणि कपड्यांशी जुळणारे रंग विचारात घ्यावेत.
सणासाठी घेतलेले कपडे केवळ एकदाच वापरले जाणार नाहीत, याकडेही लक्ष दिले जात आहे. साडीचा ब्लाउज दुसऱ्या साडीसोबत वापरणे, लेहेंगा स्कर्टसोबत साधा ब्लाउज किंवा शर्ट घालणे, तसेच कुर्ता जीन्स किंवा ट्राउझर्ससोबत वापरणे असे प्रयोग करता येतात. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष दुकानांमधील खरेदीसोबतच तयार पोशाख, शिवण्यासाठी कापड आणि स्थानिक कारागिरांकडून पोशाख तयार करून घेण्याचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.
दिवाळीनिमित्त पुरुषांच्या कपड्यांच्या खरेदीत यंदा विविधता पाहायला मिळत आहे. कुर्ता-पायजम्यासोबत नेहरू जॅकेट, स्टायलिश जॅकेट आणि इतर ॲक्सेसरीज वापरून वेगळा लूक करण्याकडे पुरुषांचा कल आहे. पारंपरिक पोशाखाला आधुनिकतेची जोड देण्याचा प्रयत्न ग्राहकांकडून केला जात आहे. दिवाळीनिमित्त विशेष सवलतीही सुरू असून, त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
- विराज कोंडे, विक्रेता
दिवाळीसाठी कपडे खरेदी करताना यंदा कुर्ता-पायजम्याला प्राधान्य दिले आहे. नेहमीपेक्षा वेगळा लूक मिळावा म्हणून त्यासोबत जॅकेट आणि साजेशी पादत्राणे निवडली आहेत. बाजारात कुर्त्यांचे रंग, डिझाइन आणि कापडाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पारंपरिक लूक कायम ठेवून आधुनिक पद्धतीने स्टायलिंग करता येते. सणासाठी घेतलेले कपडे इतर कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्येही वापरता येतील, याचाही विचार केला आहे.
- चिन्मय कडू, ग्राहक
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