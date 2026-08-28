पुणे

राहुरीत डीजेवर कारवाई, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

राहुरीत डीजेवर कारवाई, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
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राहुरीत डीजेवर कारवाई

सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

राहुरी, ता. २८ : राहुरी फॅक्टरी येथे मोहम्मद पैगंबर जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत कर्णकर्कश आवाजात डीजे वाजविल्याप्रकरणी राहुरी पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. डीजे जप्त करून, डीजे मालक व आयोजकांवर सहा जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

आसिफ नईम शेख, अख्तर लाला शेख, इम्रान अन्सार सय्यद, सलमान मसीअल खान, सर्फराज तैनुरअली पठाण (सर्वजण रा. प्रसादनगर, राहुरी फॅक्टरी), तसेच डीजे मालक महेश दत्तात्रेय कोबरणे (रा. गणेगाव) आरोपींची नावे आहेत.

राहुरी फॅक्टरी येथे बुधवारी (ता. २६) सकाळी मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मोठ्या आवाजात डीजे वाजविण्यात येत होता. पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक आडागळे, पोलिस हवालदार प्रवीण बागूल, बाबासाहेब शेळके, अमोल भांड यांच्यासह पोलिस पथक बंदोबस्तासाठी तैनात होते. आयोजकांना पोलिसांनी वेळोवेळी डीजे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून डीजे सुरूच ठेवला. त्यानंतर पोलिस पथकाने डीजे जप्त करून ताब्यात घेतला. पोलिस नाईक अमोल परशुराम भांड यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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