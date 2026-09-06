Animal Welfare: सणांतील डीजे-फटाक्यांचा दणदणाट; मुक्या प्राण्यांमध्ये भीती, तणाव आणि कानाच्या विकारांच्या केसेसमध्ये ३०-४० टक्के वाढ

प्रज्वल रामटेकेपुणे : गणेशोत्सव, दहीहंडी, पोळा आणि दिवाळी अशा सणांच्या काळात डीजे आणि फटाक्यांच्या कर्णकर्कश आवाजाचा परिणाम केवळ नागरिकांवरच नव्हे, तर पाळीव, भटके प्राणी आणि पक्ष्यांवरही होत आहे. प्रचंड आवाज आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कंपनांमुळे प्राण्यांमध्ये भीती, मानसिक तणाव, आक्रमकता तसेच कानाच्या विकारांच्या तक्रारी वाढत आहेत. सणासुदीच्या काळात कानाच्या विकारांशी संबंधित प्राण्यांच्या रुग्णसंख्येत ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले..डीजेच्या या त्रासाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुण्यातील नागरिकांनी नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात मुक्या प्राण्यांच्या संरक्षणाचे संदेश असलेले फलक झळकावले. पाळीव आणि भटके प्राणी या आवाजाचे मूक बळी ठरत असून, उत्सवांमध्ये आवाजाची मर्यादा पाळण्याची आर्त हाक प्राणिमित्रांकडून दिली जात आहे..याविषयी पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र परदेशी म्हणाले, ‘‘श्वानांची श्रवणक्षमता मानवापेक्षा अत्यंत संवेदनशील असते. त्यामुळे डीजेच्या प्रचंड आवाजाचा त्यांना मोठा त्रास होतो. तीव्र आवाजामुळे कानाच्या पडद्याला इजा होणे, कानात संसर्ग होऊन स्राव येणे तसेच तात्पुरते किंवा कायमचे बहिरेपण येण्याच्या घटना घडतात. सणासुदीत अशा तक्रारींमध्ये ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होते. मोठ्या आवाजामुळे प्राणी प्रचंड घाबरतात. सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी ते अंधाऱ्या कोपऱ्यात, घराच्या खाली किंवा वाहनांखाली लपून बसतात. अशा वेळी त्यांच्याजवळ कोणी गेल्यास भीतीपोटी ते बचावासाठी चावा घेऊ शकतात. त्यामुळे श्वानदंशाच्या घटनांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता असते.’’.पक्षी आणि प्राण्यांवर होणारे गंभीर परिणाम :- भटके श्वान व मांजर : वाहनांचे हॉर्न आणि डीजेला हे प्राणी सर्वाधिक घाबरतात. बचावासाठी ते वाहनांखाली लपतात. कोणी जवळ गेल्यास आक्रमक होऊन चावा घेतात, ज्यामुळे रस्त्यांवरील श्वानदंशाच्या घटना वाढतात.- दुभती जनावरे : सणांमध्ये गाई-म्हशींच्या जवळ डीजे वाजवल्यास या दुभत्या जनावरांवर प्रचंड ताण येतो आणि ती दूध देणे बंद किंवा कमी करतात.- पक्षी व वटवाघळे : आवाजामुळे पक्षी विचलित होऊन सुरक्षित जागेसाठी भटकतात. वटवाघळांसारखे निशाचर प्राणी केवळ आवाजाच्या कंपनांवर दिशा निश्चित करतात; डीजेच्या दणदणाटामुळे ते पूर्णपणे दिशाहीन होतात.- सरपटणारे प्राणी : या प्राण्यांना कान नसले तरी डीजेमुळे जमिनीवर निर्माण होणाऱ्या तीव्र कंपनांमुळे तेही अस्वस्थ आणि भयभीत होतात..‘‘डीजे आणि फटाक्यांच्या आवाजामुळे पाळीव तसेच भटक्या प्राण्यांमध्ये मोठा मानसिक तणाव निर्माण होतो. दुभत्या गाई-म्हशींवरही याचा परिणाम होऊन दूध देण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. प्रचंड आवाजामुळे प्राणी घाबरून आक्रमक होण्याच्या घटनाही घडतात. शहरी भागातील पक्ष्यांनाही या आवाजाचा मोठा फटका बसतो. कर्णकर्कश आवाजामुळे पक्षी भयभीत होऊन सुरक्षित जागेच्या शोधात भटकतात. वटवाघळांसारख्या निशाचर प्राण्यांच्या हालचालींवरही तीव्र आवाज आणि कंपनांचा परिणाम होतो. सरपटणारे प्राणीही जमिनीवरील कंपनांमुळे अस्वस्थ होतात.’’- डॉ. कल्याणी ठाकूर, प्राणीतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.