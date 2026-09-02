Pune DJ Sound Issue : चुका झाल्या, आता नियम पाळू; स्पर्धेमुळे कर्कश आवाज वाढल्याची असोसिएशन अध्यक्षांची कबुली

पुणे - ‘लॉकडाउननंतर साऊंड व्यवसायाला शिथिलता मिळाल्याने स्पर्धा वाढली, प्रेशर मिडची संख्या वाढली आणि कर्कश आवाजही वाढला. ही आमच्याकडून झालेली चूक आहे. आता प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच व्यवसाय करू,’ अशी स्पष्ट कबुली पुणे जिल्हा साऊंड, लाइट, जनरेटर सिस्टिम असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश काळभोर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘दोन बेस एकत्र करून प्लायवूड लावून जे केले जायचे, त्याला लोकांनी प्लाझ्मा नाव दिले; ती एक प्रकारची पळवाट होती,’ असेही काळभोर यांनी सांगितले..पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर सुतार, कार्याध्यक्ष ओंकार पडवळ, कायदेशीर सल्लागार मोहित पालेशा, रिपब्लिकन परिवर्तन पँथरचे अध्यक्ष गजेंद्र मोरे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील गणेश मंडळांना प्लाझ्मा सिस्टिम किंवा प्रेशर मिडची मागणी असली तरी ती देणार नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.काळभोर म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांत स्पर्धात्मक युग वाढले. दोन मंडळे समोरासमोर आल्यानंतर आवाजाची स्पर्धा सुरू होते. मंडळांकडून आवाज वाढविण्यासाठी साऊंड व्यावसायिकांवर दबाव येतो. त्यामुळे प्रेशर मिडची संख्या वाढली आणि कर्कश आवाजाचा प्रश्न निर्माण झाला. ही गोष्ट आम्ही मान्य करतो. दोन मंडळांच्या साऊंड सिस्टिममध्ये स्पर्धा होऊ नये, यासाठी संघटनेने ‘स्पर्धामुक्त पुणे’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे..दोन साऊंड सिस्टिम समोरासमोर किंवा अगदी जवळ आल्यास आवाजाची पातळी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा वेळी स्वतःहून साऊंड बंद करण्याची भूमिका घेतली जाईल. मंडळांनी आवाज वाढविण्यासाठी दबाव आणला तरी आम्ही आवाज वाढविणार नाही. चार बेस आणि चार टॉपच्या पुढे जाण्याची आमची मानसिकता नाही. पोलिस प्रशासनाने दिलेली परवानगी आणि नियम याच चौकटीत आम्ही व्यवसाय करू,’ असे त्यांनी सांगितले..दरवर्षी आम्ही नवीन साऊंड सिस्टिममध्ये गुंतवणूक करतो. बँकांचे कर्ज, सोन्याचे तारण किंवा शेतीवर कर्ज घेऊन व्यवसाय वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, दरवर्षी गणेशोत्सव आला की साऊंड बंद करण्याची मागणी सुरू होते. त्यामुळे व्यवसायाचे नियोजन करणे अवघड होते. प्रशासनाने एकदाच स्पष्ट नियम ठरवावेत आणि त्यानुसार आम्हाला व्यवसाय करू द्यावा.- गणेश काळभोर, अध्यक्ष, साऊंड सिस्टिम असोसिएशन.पदाधिकारी म्हणतात...- ध्वनिमर्यादा ओलांडल्यास आम्हीही जबाबदारी घेऊ- व्यावसायिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार- साऊंड व्यवसायावर निर्बंध आल्यास उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल- इतर राज्यांतील साऊंड सिस्टिमलाही समान नियम असावेत- साऊंड व्यावसायिकांच्या समर्थनार्थ येत्या काही दिवसात मोर्चा काढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.