पोलिस ठाण्यातून
डीजे चोरीचा प्रयत्न
अहिल्यानगर, ता. ८ ः पोलिस ठाण्याच्या आवारात जप्त करून ठेवलेला डीजे संच चोरून नेणाऱ्या पाच जणांना भिंगार कॅम्प पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून टेम्पोसह ४ लाख रुपयांचे डीजेचे साहित्य असा एकूण ६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती मिरवणुकीदरम्यान निंबोडी येथे विनापरवाना आणि जास्त आवाजात डीजे वाजवला जात होता. त्यामुळे पोलिसांनी साई नावाचा डीजे संच आयशर टेम्पोसह ताब्यात घेऊन नगर तालुका पोलिस ठाण्याच्या आवारात सुरक्षेसाठी लावून ठेवला होता. नगर तालुका पोलिस ठाण्याच्या आवारातून काही जण टेम्पोमध्ये जप्त केलेले डीजेचे साहित्य भरून घेऊन जात असल्याची माहिती कॅम्प पोलिसांना मिळाली. पोलिस पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पोलिस कॉलनी गेटजवळ संशयित टेम्पो अडवून संशयितांना ताब्यात घेतले.
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