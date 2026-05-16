पुणे

आळंदीतील ज्ञानेश्वर विद्यालयाच्या १३८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप

आळंदी, ता. १६ : ज्ञानेश्वर विद्यालयातील बालवाडी ते बारावीच्या एकूण १३८ होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १००० रुपये प्रमाणे ‘सुरेश वडगावकर ज्ञानदीप शिष्यवृत्ती’चे वितरण करण्यात आले. या शिष्यवृत्तीची रक्कम ज्ञानेश्वर विद्यालयातील संस्थेचे विश्वस्त, शिक्षक, आजी-माजी विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे दिलेल्या देणगीमधून देण्यात आली. वेदांत सत्संग समितीचे अध्यापक कैलास येवले हे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या प्रसंगी खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व पुणे जिल्हा परिषदचे सदस्य विजयसिंह शिंदे, राज्य शालेय शिक्षण वित्त व नियोजन विभागाचे अधीक्षक कृष्णा ढाळे, संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश वडगावकर, सचिव अजित वडगावकर, खजिनदार डॉ. दीपक पाटील, विद्यालयाचे प्राचार्य किसन राठोड, उपप्राचार्य प्रशांत सोनवणे, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक प्रदीप काळे, शिक्षकेतर कर्मचारी व पालक आदी उपस्थित होते. योगेश मठपती यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, प्रदीप काळे यांनी आभार मानले. पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

