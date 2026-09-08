Dancer Aishwarya Jadhav : अश्लील नृत्याला परवानगी देऊ नका; मात्र कलेचा आदर करणाऱ्यांना परवानगी द्या

वाघोली - ज्या नृत्यांगना अश्लील नृत्य सादर करतात, त्यांच्या कार्यक्रमांना प्रशासनाने परवानगी देऊ नये. मात्र, कलेचा आदर करून नृत्य सादर करणाऱ्या कलावंतांना कार्यक्रमाची परवानगी नाकारू नये. अशी स्पष्ट भूमिका नृत्यांगना ऐश्वर्या जाधव लातूरकर यांनी व्यक्त केली..ऐश्वर्या जाधव लातूरकर यांच्या शहरांतील दोन कार्यक्रमांना पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे त्यांचे कार्यक्रम होऊ शकले नाही. केसनंद येथील व खराडी येथे ८ सप्टेंबर रोजी त्यांचा कार्यक्रम होता. त्यांच्या नृत्यात अश्लील प्रकार असल्याने परवानगी नाकारल्याचे समजते. याबाबत त्या म्हणाल्या मी कोणतेही अश्लील नृत्य करत नाही व केलेले नाही. तरी पोलिसांनी मला परवानगी नाकारली..माझ्या सोशल मीडियावर प्रत्येक कार्यक्रमाचे व्हिडिओ आहेत. ते तपासावेत. आम्ही मेहनत करून आमची कला सादर करतो. आमच्या मागे सह कलाकार व इतर लोकांचा ताफा असतो. आमच्या कार्यक्रमावरच त्यांची उपजीविका अवलंबून असते. त्यांचा राहण्याचा व इतर खर्च आम्हाला करावा लागतो. जर अशा प्रकारे कार्यक्रम नाकारल्यास आमचे जगणे मुश्किल होईल..कला सादर करून सन्मानाने जगण्याचा आम्हाला हक्क आहे. त्यामुळे सर्वच नृत्यांगनांकडे एकाच नजरेने पाहू नये.’ भिडे गुरुजी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर त्या म्हणाल्या, ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. मात्र मी प्रामाणिकपणे समाजाचा विचार करून कला सादर करते. मात्र अश्लील नृत्य सादर करणाऱ्या नृत्यगंणामुळे आम्हीही भरडले जातो. प्रशासनाने आमचाही विचार करून कार्यक्रमांना परवानगी द्यावी. काही चुकीचे आढळले तर आमचे कार्यक्रम तेथेच थांबवावेत. त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईला आमचा आक्षेप नसेल. असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.