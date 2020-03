एप्रिल फूलचे मेसेजेस करू नका; नाहीतर...

वाघोली : सध्या जग कोरोनाच्या संकटात आहे. उद्या एक एप्रिल आहे. सामाजिक भान ठेवा. कोणतेही एप्रिल फुल मेसेज करू नका, असे आवाहन करतानाच सोशल मीडियावर असे मेसेज आढळून आल्यास त्या व्यक्तीसह ग्रुप ऍडमिनवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा हवेलीच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी सई भोरे पाटील यांनी दिला आहे. सध्या देश कोणत्या स्थितीत आहे याचा प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. तुमचा एखादा फेक मेसेज समाजावर वाईट परिणाम करतो. सामाजिक भान जपत कोरोना व अन्य कोणतेही एप्रिल फुल मेसेज सोशल मीडियावर पसरवू नका. घरातच रहा. प्रत्येक ग्रुप ऍडमिनने व्हॉट्सऍप सेटिंगमध्ये जाऊन मेसेज ओन्ली ग्रुप ऍडमिंन असा बदल करावा, जेणेकरून मेसेजेस व्हायरल होणार नाहीत. ड्रोन कॅमेऱ्याची नजर वाघोलीचा परिसर व लोकसंख्या पाहता वाघोलीवर ड्रोन कॅमेऱ्याची सतत नजर असणार आहे. यामुळे नागरिकांनी गरजेच्या सेवेसाठीच बाहेर पडावे. किराणा, औषधे या वस्तू आपल्या भागातच खरेदी कराव्यात. गर्दी करणाऱ्या व विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिस निरीक्षक प्रताप मानकर यांनी सांगितले. 10 दुचाक्या जप्त वाघोली परीसरात विनाकारण फिरणाऱ्या 10 दुचाकीस्वारांवर कलम 188 नुसार कारवाई करून दुचाकी जप्त केल्याची माहिती लोणीकंद पोलिसानी दिली.

Web Title: do not send April Fool Messages police will take action against on Such Peoples