Malegaon News : छळ सहन करू नका, निर्भय व्हा’; माळेगाव पोलिसांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन

माळेगाव - शिक्षण घेताना वर्गात, खाजगी क्लासेसमध्ये किंवा प्रवासादरम्यान कोणी टिका-टिप्पणी, टोमणे, छेडछाड अथवा मानसिक-शारीरिक छळ करत असेल, तर तो मुकाट्याने सहन करू नका. निर्भयपणे त्याला सामोरे जा आणि तात्काळ पालक, शिक्षक किंवा पोलिसांना कळवा, असे आवाहन माळेगाव (ता. बारामती) पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक देविदास साळवे यांनी केले..माळेगाव शहरातील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या शैक्षणिक संकुलात आज आयोजित 'पोलीस-विद्यार्थी संवाद' या उपक्रमात पोलीस अधिकारी साळवे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत होते. अलिकडच्या काळात विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..'वर्गात मुलींना विनाकारण त्रास देणे, अपमानास्पद वर्तन करणे, पाठलाग करणे, एकतर्फी प्रेमातून दबाव आणणे किंवा सोशल मीडियावरून छळ करणे हे प्रकार गंभीर आहेत. हे थांबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी निर्भिड आणि धाडसी बनणे आवश्यक आहे,' असे साळवे यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, मागील आठवड्यात शिवनगर शैक्षणिक संकुलातील एका प्राध्यापकावर विद्यार्थ्यांच्या छळप्रकरणी 'पॉक्सो'सारखा गंभीर गुन्हा दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे समुपदेशन आयोजित करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी भीती न बाळगता तक्रार करावी, अन्यथा एखादी विपरीत घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही साळवे दिला..'केवळ शिकायचे आहे म्हणून अनेक मुली घडणारे प्रकार घरी सांगण्यास घाबरतात. शिक्षण बंद होईल, अशी भीती त्यांच्या मनात असते. मात्र अन्याय सहन करणे हा उपाय नाही. तक्रार केल्यास पोलिस तत्काळ कारवाई करतील,' असेही आश्वासन साळवे यांनी दिले. शैक्षणिक काळात सोशल मीडियाचा अतिरेक टाळावा, गरजेपुरताच वापर करावा, असेही त्यांनी विद्यार्थ्यांना बजावले. यावेळी डिप्लोमा इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य संदीप शहा यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते..तक्रार पेटी आता पोलिसांच्या साक्षीने उघडणार ....शिवनगर येथील शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार पेटीची सुविधा उपलब्ध आहे. आता ही तक्रार पेटी पोलिसांच्या साक्षीने नियमितपणे उघडली जाणार आहे. मुलींनी निःसंकोचपणे तक्रार नोंदवावी किंवा थेट पोलिसांशी संपर्क साधावा. मुलींना नाहक त्रास देणाऱ्यांचा कठोर बंदोबस्त केला जाईल, असे प्राचार्य संदीप शहा यांनी स्पष्ट केले..