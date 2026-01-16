पुणे

Kidnapping News : डॉक्टरचे अपहरण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी देत तब्बल १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळली

Doctor kidnapping case : पूर्व हवेलीत डॉक्टरचे अपहरण करून जीवे मारण्याची धमकी देत १९ लाखांची खंडणी उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.
उरुळी कांचन : पूर्व हवेलीत एका डॉक्टरचे अपहरण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी देत तब्बल १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे.याप्रकरणी पाच अनोळखी इसमांविरोधात उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

