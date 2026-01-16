Kidnapping News : डॉक्टरचे अपहरण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी देत तब्बल १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळली

उरुळी कांचन : पूर्व हवेलीत एका डॉक्टरचे अपहरण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी देत तब्बल १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे.याप्रकरणी पाच अनोळखी इसमांविरोधात उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही घटना शनिवारी (ता.१०) ते सोमवारी (ता.१२) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमाराला इनामदारवस्ती परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी संबंधित डॉक्टरांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,फिर्यादी डॉक्टरांचे पुणे सोलापूर महामार्गावरील एका गावात स्वतःचे रुग्णालय आहे.शनिवारी रात्री सव्वा दहा ते साडे दहा वाजता त्यांच्या चारचाकी गाडीने प्रवासाठी निघाले होते.यावेळी त्यांच्याबरोबर गाडी चालक व रुग्णालयातील एक मदतनीस सोबत होते..Kolhapur: ‘टीईटी’ पेपरफुटी प्रकरणी पाच शिक्षकांसह 9 जणांना अटक, असा उधळला कट.कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील इनामदारवस्ती परिसरात आले असता पांढऱ्या रंगाच्या इर्टीगा कारने आलेल्या पाच अनोळखी इसमांनी त्यांची गाडी अडवली. आरोपींनी तिघांचे अपहरण करून धारदार शस्त्राचा धाक दाखवत फिर्यादीला मारहाण केली.तसेच एका आरोपीने फिर्यादीच्या उजव्या हाताच्या दंडाला चावाही घेतला आहे.आरोपींनी फिर्यादी,त्यांचे सहकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देत २० लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली.अखेर आरोपींनी जबरदस्तीने १९ लाख रुपये रोख स्वरूपात स्वीकारून तिघांना ताब्यात ठेवले.हा प्रकार सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होता.फिर्यादी डॉक्टर यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी विलंब केल्याने सदरचा गुन्हा उशिरा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील विविध कलमान्वये अज्ञात आरोपींवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..दरम्यान,गुन्हा दाखल होताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी दौंड विभाग बापूराव दडस,पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक सिद्ध पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे करीत आहेत.चार संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती कळते आहे,मात्र अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.