पुण्यातील प्रसिद्ध डॉक्टर पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील अपघातात ठार

तळेगाव : संचेती रूग्णालयाचे अस्थीरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. केतन श्रीपाद खुर्जेकर यांचे काल (ता. 16) रात्री अपघाती निधन झाले आहे. पुणे-मुंबई महामार्गावर रस्त्याच्या बाजूला गाडीचे पंक्चर काढत असताना व्होल्व्हो बसने मागून येऊन धडक दिली. केतन खुर्जेकर व त्यांचे चालक महामार्गाच्या बाजूला गाडीचे पंक्चर काढत असताना मागून व्होल्व्होे आली व नकळत बसने या दोघांना घडक दिली. यात गाडी चक्काचूर झाली असून, दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. केतन हे जेष्ठ विधीज्ञ श्रीपाद खुर्जेकर यांचे चिरंजीव होते. आज केतन यांचा वाढदिवस होता. पण या आनंदाच्या दिवशीच खुर्जेकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

