Pune: एआय डॉक्टरांचा पर्याय नाही, तर सक्षम सहकारी'; - डॉ. अदिती कराड.

लोणी काळभोर: राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिनानिमित्त विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांच्या सेवाभावाला मानवंदना देत उत्साहात कार्यक्रम साजरा करण्यात आला. यावेळी हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. अदिती राहुल कराड यांनी डॉक्टरांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा नैतिकतेने आणि जबाबदारीने वापर करण्याचे आवाहन केले. "एआय हा डॉक्टरांचा पर्याय नसून एक सक्षम सहाय्यक आहे. त्याच्या मदतीने निदानाची अचूकता वाढते, वेळेची बचत होते आणि प्रशासकीय कामांचा ताण कमी होतो. त्यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येते," असे त्या म्हणाल्या..डॉक्टर्स डे निमित्त आयोजित कार्यक्रमात केक कापून सर्व डॉक्टरांच्या समर्पणाचा गौरव करण्यात आला. यावेळी 'मुखवट्यांच्या मागे : आरोग्यदूतांवर उपचार कोण करतो' या संकल्पनेवरील विशेष फलकाचे अनावरणही डॉ. अदिती कराड यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमातून डॉक्टरांच्या मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक योगदानाला सलाम करण्यात आला..बलुचिस्तान हादरलं! प्रवास अर्ध्यावरच संपला... भीषण बस अपघातात ४० जणांचा मृत्यू.डॉ. कराड यांनी आपल्या मार्गदर्शनात 'रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा' या ब्रीदवाक्याचा उल्लेख करत सेवाभाव, माणुसकी आणि तंत्रज्ञान यांचा समतोल साधण्यावर भर दिला. ऑनलाइन आरोग्यसेवा आणि एआयचा प्रभावी वापर करून अधिक दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थित डॉक्टरांना केले..यावेळी विश्वराज हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. सुजीथ कुमार, डॉ. विजय खंडाळे, डॉ. सुषमा आणि सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन कातकाडे यांनीही डॉक्टरकी हा व्यवसाय नसून समाजसेवेचा ध्यास असल्याचे सांगितले. रुग्णांच्या नाजूक आणि भावनिक परिस्थितीत टीमवर्क, समर्पण आणि संवेदनशीलता हेच यशस्वी आरोग्यसेवेचे सूत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले..भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण.कार्यक्रमास हॉस्पिटलचे सर्व सल्लागार डॉक्टर, विभागप्रमुख आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. हिना पठाण आणि डॉ. यश वाघमारे यांनी केले, तर डॉ. शर्वरी उभरे यांनी आभार प्रदर्शन केले. डॉक्टर्स डे निमित्त डॉक्टरांच्या अथक सेवेला सलाम करणारा हा कार्यक्रम प्रेरणादायी वातावरणात संपन्न झाला. फोटो - विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिन साजरा करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.