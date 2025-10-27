Pune News : पाळीव श्वानाकडून चावा! श्वान मालकांवर गुन्हे दाखल; खडकी आणि शिवाजीनगरमधील घटना

पुणे - पाळीव श्वानाने वेगवेगळ्या घटनेत दोघांचा चावा घेतल्याची घटना खडकीतील रेंजहिल्स भागात आणि शिवाजीनगर गावठाणात घडली. पाळीव श्वान मोकळे सोडून दुखापतीस जबाबदार असल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन श्वान मालकांवर गुन्हे दाखल केले..खडकीतील रेंजहिल्स भागात किरकोळ वादातून एकाने त्याचे पाळीव श्वान अंगावर सोडले. पाळीव श्वानाने चावा घेतल्याने एक जण जखमी झाला. या प्रकरणी श्वान मालक जोसेफ आरुलदास मोसस (वय-४७, रा. खडकी) यावर खडकी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका तरुणाने खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोसस हा रेंजहिल्स भागात राहायला असून तो २६ ऑक्टोबरला त्याच्या पाळीव श्वानाला घेऊन थांबला होता. त्यावेळी आरोपीने तक्रारदार तरुणाच्या गाडीच्या दिशेने दगड भिरकावला. तक्रारदार इमारतीतून खाली उतरले. ‘दगड का भिरकावला?’ अशी विचारणा केली. तेव्हा मोससने त्याचे पाळीव श्वान तक्रारदार तरुणाच्या अंगावर सोडले..शिवाजीनगर गावठाण परिसरातील समग्र युवक क्रांती मंडळाजवळ एका तरुणाचा ‘पीटबुल’ जातीच्या श्वानाने चावा घेतल्याची घटना शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी घडली. श्वानाने तरुणाच्या पोटरीचा चावा घेतल्याने त्याला जखम झाली..याबाबत एका तरुणाने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, श्वान मालक अक्षय शेलार (वय-३०, रा. शिवाजीनगर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्वान मालकाने त्याला साखळी न बांधता रस्त्यावर सोडले होते, असे तरुणाने फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.