Pune News : पाळीव श्वानाकडून चावा! श्वान मालकांवर गुन्हे दाखल; खडकी आणि शिवाजीनगरमधील घटना

पाळीव श्वानाने वेगवेगळ्या घटनेत दोघांचा चावा घेतल्याची घटना खडकीतील रेंजहिल्स भागात आणि शिवाजीनगर गावठाणात घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पाळीव श्वानाने वेगवेगळ्या घटनेत दोघांचा चावा घेतल्याची घटना खडकीतील रेंजहिल्स भागात आणि शिवाजीनगर गावठाणात घडली. पाळीव श्वान मोकळे सोडून दुखापतीस जबाबदार असल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन श्वान मालकांवर गुन्हे दाखल केले.

