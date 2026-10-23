आंबळे येथील विवाहितेचा छळ

न्हावरे, ता. २३ : आंबळे (ता. शिरूर) येथील विवाहित महिलेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्या प्रकरणी तसेच दमदाटी करणे, पैशांची मागणी करून छळ केल्याने पतीसह सासरच्या पाच जणांविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी गायत्री विकी पवार (वय २५) यांनी शिरूर पोलिसात फिर्याद दाखल केली आहे. तर फिर्यादीचे पती विकी रामदास पवार (वय २८), सासू मीना रामदास पवार (वय ५५), दीर किरण रामदास पवार (वय ३३), जाऊ शिवानी किरण पवार (वय २७), नणंद निलम विजय साळुंके (वय ३०, सर्व रा. आंबळे, ता. शिरूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, गेल्या सहा वर्षांपासून आंबळे येथे सासरच्या मंडळींकडून शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात येत होता. मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून मुलीला हिसकावून घेण्याचे व पतीचे दुसरे लग्न लावून देण्याची धमकी सासरकडून वारंवार दिली जात होती. तसेच पतीने नवीन मोटार घेतल्याने त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी माहेरून १० लाख रुपये आणण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पतीविरुद्ध यापूर्वी घडलेल्या एका प्रकरणाचा राग मनात धरून फिर्यादीला एका मुलीला भेटून तिला मारहाण करण्यास सांगितले. त्यास नकार दिल्याने फिर्यादीची मुलगी शर्वरी हिला हिसकावून घेऊन फिर्यादी गायत्री पवार यांना घराबाहेर काढण्यात आले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास शिरूरचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
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