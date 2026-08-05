पुणे

हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ

हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ
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सासवड, ता. ५ : अडीच लाख रुपये आणि मोटारीच्या मागणीसाठी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात पतीसह सासरच्या चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वृषाली प्रतीक गाढवे (वय २७, सध्या रा. दिवे, ता. पुरंदर, मूळ रा. थेऊर फाटा, ता. हवेली) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पती प्रतीक संभाजी गाढवे, सासरे संभाजी जगन्नाथ गाढवे, सासू सुलभा संभाजी गाढवे आणि दीर महेश संभाजी गाढवे (सर्व रा. थेऊर फाटा, ता. हवेली) यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृषाली यांचा विवाह २ जून २०२४ रोजी प्रतीक गाढवे यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर थेऊर फाटा येथील सासरच्या घरी वडिलांकडून अडीच लाख रुपये आणण्यासाठी आणि चारचाकी गाडीच्या मागणीसाठी त्यांचा छळ सुरू झाला. तसेच पतीच्या बाहेरील संबंधाबाबत विचारणा केली असता, त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. महिला पोलिस उपनिरीक्षक अर्चना पाटील पुढील तपास करीत आहेत.

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