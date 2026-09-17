माहेरून सोने-पैसे आणण्यासाठी विवाहितेचा छळ; पतीसह चौघांवर गुन्हा

माहेरून सोने-पैशांसाठी विवाहितेचा छळ
पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
उपळाई बुद्रूक, ता. १७ : माहेरून सोने व पैसे आणण्यासाठी तगादा लावत विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी मैथिली विक्रांत कदम (वय २१, रा. शिवाजीनगर, माढा) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार पती विक्रांत कदम, दीर अभिषेक कदम, सासू सुलभा कदम आणि सासरे बाळासाहेब कदम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ जून ते १७ सप्टेंबरदरम्यान आरोपींनी फिर्यादीला स्वयंपाक व घरातील कामे नीट करता येत नसल्याचे सांगून त्रास दिला. तसेच पती अन्य महिलेशी व्हिडिओ कॉलवर का बोलतात, असा जाब विचारल्याच्या कारणावरूनही तिच्याशी वाद घातला.
लग्नात मानपान केला नाही, तसेच ठरल्याप्रमाणे सोने दिले नाही, असे म्हणत आरोपींनी माहेरून सोने व पैसे आणण्याची मागणी केली. मात्र, आई-वडिलांकडे काहीही मागणार नसल्याचे फिर्यादीने सांगितल्यानंतर आरोपींनी तिला शिवीगाळ व दमदाटी केली. तसेच हाताने मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. याप्रकरणी माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस हवालदार गोरे पुढील तपास करीत आहेत.
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