पुणे

Pune Crime : कसबा मंदिरातील दानपेटी फोडली! मध्यरात्री मंदिराचे कुलूप तोडून ६० हजारांची रोकड लंपास; आरोपीला अटक

पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या कसबा पेठेतील श्री गणपती मंदिरातील दानपेटी फोडून त्यातील सुमारे ६० हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने लंपास केल्याची घटना घडली.
kasba ganpati temple

kasba ganpati temple

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या कसबा पेठेतील श्री गणपती मंदिरातील दानपेटी फोडून त्यातील सुमारे ६० हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने लंपास केल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. मंदिराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केल्यानंतर चोरट्याने दानपेटीचेही कुलूप तोडले.

या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी संग्राम राजेंद्र जाधव (वय २९, रा. गडहिंग्लज, कोल्हापूर) याला अटक केली आहे.

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