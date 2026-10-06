Pune Crime : कसबा मंदिरातील दानपेटी फोडली! मध्यरात्री मंदिराचे कुलूप तोडून ६० हजारांची रोकड लंपास; आरोपीला अटक

पुणे - पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या कसबा पेठेतील श्री गणपती मंदिरातील दानपेटी फोडून त्यातील सुमारे ६० हजार रुपयांची रोकड चोरट्याने लंपास केल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. मंदिराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केल्यानंतर चोरट्याने दानपेटीचेही कुलूप तोडले.या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी संग्राम राजेंद्र जाधव (वय २९, रा. गडहिंग्लज, कोल्हापूर) याला अटक केली आहे..कसबा पेठेतील हे प्राचीन गणपती मंदिर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून, पुण्याचे ग्रामदैवत म्हणून त्याचे महत्त्व आहे. मंदिराच्या परिसरात दिवसभर मोठी वर्दळ असते. पूजा झाल्यानंतर रात्री मंदिर बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास संग्राम जाधव मंदिराजवळ आला. त्याने मंदिराच्या दरवाजावरील कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर दानपेटीचे कुलूप तोडून त्यातील सुमारे ६० हजार रुपयांची रोकड घेऊन तो पसार झाला..मंगळवारी पहाटे पूजेसाठी पुजारी मंदिरात गेले असता त्यांना दानपेटी फोडल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने मंदिराच्या विश्वस्तांना तसेच पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच फरासखाना पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस उपायुक्त कृषीकेश रावले आणि सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..मंदिर परिसरातील परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यानंतर संशयित संग्राम जाधव याला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. तपासात त्याचा चोरीतील सहभाग निष्पन्न झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास फरासखाना पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.