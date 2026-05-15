पुणे

दानपेटी फोडणारा चार तासांत जेरबंद

दानपेटी फोडणारा चार तासांत जेरबंद
Published on

दानपेटी फोडणारा चार तासांत जेरबंद
राहुरी, ता. १५ : म्हैसगाव येथे श्री क्षेत्र केदारेश्वर देवस्थानातील दानपेटी फोडून रोख रक्कम चोरणाऱ्या एका आरोपीस राहुरी पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत अटक केली. दीपक राधू आंबेकर (वय २८, रा. कोळेवाडी, ता. राहुरी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याने पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी सांगितले. म्हैसगाव येथे श्री क्षेत्र केदारेश्वर देवस्थानात गुरुवारी (ता. १४) रात्री अज्ञात चोरट्याने प्रवेश करून दानपेटी फोडली. त्यातील रोख रक्कम चोरून नेली. हा प्रकार आज शुक्रवारी (ता. १५) सकाळी उघडकीस आला. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे रामनाथ सानप, राजू पुंड, गणेश मैड यांच्या पथकाने शोध मोहीम राबवून आरोपीला ताब्यात घेतले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

police investigation updates
crime prevention strategies
donation box theft
quick police arrest
Rahuri crime news
Maharashtra robbery news
Keedarshwar temple crime
deepak ambeakar arrest
local security incidents
donation theft cases
donation safety tips
community crime watch
awareness against robbery
how to protect donation boxes
increase in temple thefts
दानपेटी चोरट्यांना पकडले
राहुरीतील गुन्हे
केदारेश्वर मंदिर चोरीची बातमी
महाराष्ट्रातील सुरक्षा समस्या
दानपेटी संरक्षण उपाययोजना
प्रसंगाची चौकशी
गुन्हेमध्ये पोलिसांचा तपास
मंदिरांतील चोरी वाढलेली
स्थानिक सुरक्षा सूचना
चोरीच्या घटनांवर उपाययोजना
चोरट्यांचा शोध घेण्याची पद्धत
गुन्हा थांबवण्याचे उपाय
कालच चोरीचा प्रकार
गुन्हेगारांना दंड