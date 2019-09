धमक्यांना भीक घालू नका; विचारवंतांचे आवाहन

पुणे - उस्मानाबाद येथे होणाऱ्या नियोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध लेखक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीला विरोध करणाऱ्या मूठभर कट्टरतावादी लोकांच्या धमक्‍यांना भीक न घालता साहित्यिकांनी हे साहित्य संमेलन उत्साहात आयोजित करावे. आम्ही साहित्यिकांच्या पाठीशी आहोत, असे आवाहन राज्यातील विविध विचारवंत आणि मान्यवरांनी एका निवेदनाद्वारे केले आहे. डॉ. गणेश देवी, रावसाहेब कसबे, वसंत आबाजी डहाके, राजन खान, प्रभा गणोरकर, राजन गवस, प्रज्ञा दया पवार, अभय कांता, प्रमोद मुनघाटे, संदेश भंडारे आणि नीरजा यांनी संयुक्तपणे या संदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, की दिब्रिटो यांची निवड झाल्यानंतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील आणि कार्याध्यक्ष डॉ. मिलिंद जोशी यांना अध्यक्षांची निवड मागे घेण्यासाठी धमक्‍यांचे फोन करत आहेत. याचा दक्षिणायनतर्फे तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. साहित्याला दुराभिमानाच्या मर्यादा नको

‘उदारमतवादी, सहिष्णू आणि भारताची बहुसांस्कृतिक घडण लक्षात न घेता केवळ धर्म आणि पंथ यांचा विचार करून मराठी भाषा व साहित्याला दुराभिमानाच्या मर्यादा काहीजण घालू पाहत आहेत, असे विचारवंतानी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

